Sestrám Fialkovým pretek nevyšiel: Víťazkou Nemka Hermanová

Biatlon v českom Novom Meste na Morave aj za účasti štyroch Sloveniek. Žiaľ, aj toto podujatie bolo pre hrozbu koronavírusu bez divákov.

Za celkom veterného počasia sa uskutočnil ženský biatlonový šprint. Ako prvá spomedzi slovenských reprezentantiek sa na dráhu pozrela Paulína Fialková (27). Tá na prvej strelnici zlyhala a pripísala si hneď štyri trestné okruhy. Do cieľa prišla s časom 20:05 a umiestnila sa na 26. mieste.



Sestra, Ivona Fialková (25) si po prvej strelnici pripísala nulu a pokračovala s veľkými nádejami. Tie však zhasli, keď si pripísala hneď niekoľko trestných kôl. Celkovo sa umiestnila až na 87. mieste z celkových 98 štartujúcich.



Henriete Horvátovej (20) to dnes žiaľ nevyšlo. Do cieľa dorazila na 96. mieste. Pripísala si 5 trestných okruhov a na vedúcu Denisu Hermanovú (31) stratila 6:01 minút.



Veronika Machyniaková (22) prišla do cieľa aj napriek prvej bezchybnej streľbe na 75. pozícii s mankom 3:28 minúty.



Celkovou víťazkou sa stala Nemka Denisa Hermanová s obdivuhodným časom 18:51.



Druhá skončila Anais Bescondová (32) s časom 19:18.



Z tretieho miesta sa tešila domáca Češka Markéta Davidová (23) so stratou 49,7 sekundy na Hermanovú.