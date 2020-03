Petra so synom vyskočila z horiaceho paneláku v Prešove: Za peniaze od ľudí si kúpia domček

Vďaka obrovskej spolupatričnosti Slovákov môžu začať nový život! Obyvateľom paneláka na Mukačevskej ulici v Prešove, kde 6. decembra minulého roka došlo k tragickému výbuchu plynu, už vyplatili peniaze zo zbierky dobrých ľudí.

Postihnutým, ktorým tragédia zobrala všetko, peniaze pomôžu pri kúpe novej nehnuteľnosti. Vyzbieralo sa viac ako 5 miliónov €. O trojizbový byt prišla v osudný deň aj Petra (30), ktorá Novému Času prezradila, čo si za získané peniaze kúpi. Pri obrovskej tragédii zahynulo 7 ľudí, jedna osoba je stále nezvestná.

Do zbierky sa zapojili fyzické aj právnické osoby, samosprávy, charitatívne i športové organizácie a samosprávy. „Všetkým chceme veľmi pekne poďakovať. Momentálne bývame v služobnom byte, ktorý nám dočasne poskytla banka. Čo najskôr by sme si však chceli zaobstarať vlastné bývanie,“ prezradila Novému Času Petra Komínková (30), jedna z obyvateliek zničeného paneláka, ktorej sa 16 dní pred výbuchom narodil synček Peťko. V čase, keď plyn explodoval, bola v trojizbovom byte s malým, ktorého práve kŕmila.

Skočila aj so synčekom

Petra bývala na 9. poschodí, presne tam, kde bolo predpokladané epicentrum výbuchu. Keď jej v sekunde zdemolovalo byt, synčeka držala v náručí. Nejaký čas trvalo, kým sa v troskách zorientovala a prišla švagrinej, ktorá bola u nej na návšteve. Do bezpečia sa dostali za dramatických okolností.

„Hasiči natiahli záchranný rukáv. Peťka som si privinula na hruď a skočili sme. Manžel, ktorý bol pod bytovkou, mi totiž len tesne predtým do mobilu povedal, že videl, ako nad nami uhorela suseda. Synček napodiv po celý čas nezaplakal. Zamrnčal až vtedy, keď sme už boli na zemi. Zázrakom sa nezranil a ja som mala len modrinu pod okom a oškretú ruku, lebo som brzdila, keď sme sa v rukáve šmýkali prirýchlo,“ opísala Petra najťažšie chvíle v živote. Po hrozných skúsenostiach v paneláku teraz túži po rodinnom domčeku.

V paneláku už nie

„Boli sme si obzrieť niekoľko bytov, ktoré sú na predaj. Lenže ceny v Prešove sú privysoké, najmä pri nových bytoch,“ posťažovala sa ťažko skúšaná žena. S manželom zobrali do úvahy aj tragickú skúsenosť a povedali si, že na vyššom poschodí už bývať nechcú.

„Takže sme sa rozhodli nájsť si nejaký domček v blízkych dedinách. Keď sa nám to podarí, upravíme si ho a zmeníme spôsob života z panelákového na vidiecky. Veríme, že to bude čím skôr. Sme veľmi vďační banke, ktorá nám pomohla, ale chceli by sme už byť vo svojom,“ uzavrela s nádejou v hlase Petra.

Na kúpu nehnuteľnosti to postačí

Jozefína Klučerovská, realitná maklérka Otvoriť galériu Jozefína Klučerovská Zdroj: Peter Novotný

- Suma poskytnutá zo zbierky, ktorú zorganizovalo mesto, je postačujúca na kúpu podobnej nehnuteľnosti. Tragédia neovplyvnila ceny na trhu nehnuteľností v Prešove, pretože ľudia postihnutí tragédiou sa k tomu postavili rozvážne a nenastala z ich strany honba za bytmi. Momentálne však dopyt po nehnuteľnostiach vysoko prevyšuje ponuku. Najviac ho ovplyvňuje postoj bánk, ktoré poskytujú nízke úrokové sadzby. Klientom vo výnimočných prípadoch poskytujú možnosť splácať úver až do veku 70 rokov.

Vyzbierali milióny

Vyzbieraná suma: 5 117 270 €

Rozdelené majiteľom 47 bytov

Koľko dostali

Suma na dvojizbový byt: 88 740 €

Suma na trojizbový byt: 108 460 €

(Zdroj: mesto Prešov)

Ceny bytov V Prešove

1-izbový: 60 - až 90 tisíc €

2-izbový: 75 - až 120 tisíc €

3-izbový: 80 - až 150 tisíc €