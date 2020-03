Panika kvôli koronavírusu? Slováci odpovedali, či sa boja a či si robia zásoby

V uplynulých dňoch začali ľudia hromadne vykupovať rúška a prázdne zostali aj regály obchodných reťazcov s trvanlivými potravinami,

Situácia nastala ešte predtým, ako sa na Slovensku potvrdil prvý prípadnákazy novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Nový Čas zisťoval, ako sa pripravujú obyvatelia na hrozbu?! Fotografie prázdnych regálov z obchodných reťazcov pripomínajú v týchto dňoch časy hlbokého komunizmu. Aj obchodníci priznávajú, že ich tržby išli hore. Odborníčka za tým vidí najmä fakt, že našinci obmedzili nákupnú turistiku v zahraničí.

„Slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii reagujú navyšovaním zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt ale neohrozí dostupnosť jednotlivých výrobkov,“ vysvetlila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Doma máme len zásoby slivovice

Róbert (62), dôchodca, Jasov

- Počkaj (okr. Košice) - O novom koronavíruse viem len to, že je to niečo podobné ako chrípka a vzniklo to v Číne zo zvierat. Ja osobne nemám z nákazy obavy. Tá choroba sa nezdá byť veľmi nebezpečná. Nemáme doma urobené extra zásoby, zatiaľ som si s tým starosti nerobil. Robím len bežné nákupy, skoro každý deň. A v prípade núdze mám doma zásoby domácej pálenej slivovice.

Viac potravín nenakupujeme

Janka (39), administratívna pracovníčka so synom Matejom (4), Banská Bystrica

- O koronavíruse viem akurát to, čo sa dočítam v rôznych médiách. Zatiaľ to vyzerá ako zbytočne vyvolaná panika, teda aspoň v prípade, že uvádzané čísla sú naozaj pravdivé. Strach nemám, akurát obavy z toho, ako sa to celé vyvinie. Žiadne nadbytočné zásobovanie zatiaľ nechystám, doma máme normálne zásoby jedla tak, aby sme neostali hladní.

V kabelke nosím dezinfekčný gél

Denisa (33), nezamestnaná, Radzovce (okr. Lučenec)

- Viem o ňom to, čo odznelo v televízii, či vyšlo na weboch. Strach nemám a ani som sa nijako nezásobila. Nakúpila som normálne to, čo mi doma chýbalo. Bežne celá rodina používame dezinfekčné mydlo na ruky a ja nosím v kabelke aj dezinfekčný gél, takže v tomto prípade sa tiež u nás v rodine nič nezmenilo.

Umývame si ruky, ale máme strach

Manželia Elenka (68) a Vladimír (69), dôchodcovia, Nové Mesto nad Váhom

Elenka (68) a Vladimír (69)

- Koronavírus je niečo podobné ako chrípka a veľa sme už o tom počuli. Celý svet o tom hovorí a, samozrejme, máme strach aj my. Sledujeme všetko dianie okolo toho. Snažíme sa tomu predchádzať tým, že si poctivo umývame ruky a jeme veľa ovocia. Potravinami sa nezásobíme, aj keď to možno teraz tak vyzerá, ale momentálne nám všetko doma došlo.

Nepodliehame panike

Miriam (41), živnostníčka, Nové Zámky

- O koronavíruse viem toho, myslím, dosť z médií, ale nepodliehame panike. V rodine fungujeme ako doteraz, umývame si ruky, používame dezinfekčné prostriedky, ale nie viac ako predtým. Snažíme sa vyhýbať prostrediu, kde je veľa ľudí. Nemám z toho strach a nerobím ani paniku pri nakupovaní. Urobím si bežný väčší mesačný nákup a potom už len dokupujem, čo treba.

Obavy mám kvôli deťom

Alexandra (30), predavačka, Bratislava

- O koronavíruse, ktorý je aktuálne rozšírený po celom svete, viem, že je mimoriadne nebezpečný a že veľa ľudí naň zomrelo. Doma som sa zásobila, ale určite nie kvôli vírusu. Keď mám plnú špajzu, aspoň nemusím behať hore-dole po obchodoch (smiech).