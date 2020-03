Mladá žena na tohtoročný Valentín nezabudne: Namiesto kytice dostala infarkt

Liz Carlson (31), Američanke žijúcej na Novom Zélande, sa tohtoročný sviatok zamilovaných vryje navždy do pamäti.

Pre cestovateľku, ktorá má úspešný blog youngadventuress.com, boli posledné roky plné stresu a mladá žena bola zavalená prácou. Brala kvôli tomu lieky, aby si uľavila od úzkosti, nespavosti a bolestí krku a ramien – tie prišli v dôsledku toho, že často nosila notebook a fotoaparát s príslušenstvom, čo dokopy vážilo neskutočných 30 kilogramov.

Liz sa 14. februára zobudila s pulzujúcou bolesťou v hlave. Napriek tomu sa chystala na pracovný deň. ,,Prepadol ma strach. Pocítila som tú najdrvivejšiu bolesť v mojej hrudi, krku. Od pliec my prechádzala dole po rukách, bolela ma dokonca aj sánka. Ten pocit ma celú ovládol,“ cituje z jej blogu portál Daily Mail. ,,Nemohla som dýchať, zložila som sa k zemi a vzlykala, lapala po vzduchu od bolesti. Schúlila som sa do klbka a myslela si: ,Môj bože, zomieram,´“ opísala. Liz povedala priateľovi, že bude v poriadku a pôjde do práce, ten mal však viac rozumu a okamžite ju zobral do nemocnice.

Krvné testy potvrdili, že mala mierny infarkt. Podľa doktorov mohol byť vyvolaný liekmi, ktoré brala na migrénu a ktoré mali spôsobiť, že sa jej tok krvi pozastavil. ,,Na papieri som perfektne zdravá. A aj tak som sa ako 31-ročná ocitla pripútaná na lôžku v škaredom nemocničnom pyžame, obklopená ľuďmi, ktorí boli dvakrát starší,“ napísala Liz, ktorú z nemocnice prepustili po 5 dňoch. V jej rodine pritom nikto srdcové problémy nemá. Keď sa ohliadla späť, uvedomila si, že varovné signály prehliadala už mesiace. Nepoľavovala v práci, namiesto toho problémy tlmila „zázračnými“ liekmi na migrénu. ,,Dievča, ktorého srdce bolo zlomené na Valentína – doslova,“ píše. ,,Bol to pre mňa veľký budíček, snažiť sa byť zdravá, dať si svoj život dokopy po stresujúcich rokoch. A tiež brať vedľajšie účinky liekov vážne.“