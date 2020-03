Berlusconi sa rozišiel s mladou priateľkou a začal si s inou: Jej vek vás dostane!

Bývalý taliansky premiér, 83-ročný Silvio Berlusconi, opustil svoju 34-ročnú priateľku a údajne začal nový vzťah s ešte mladšou ženou.

Podľa talianskej bulvárnej tlače Berlusconi, dvakrát rozvedený miliardár, podľahol kráse 30-ročnej modelky Marty Fascinovej, ktorá je súčasne poslankyňou jeho politickej strany Vpred Taliansko (Forza Italia). Strana k tejto kauze vydala v stredu vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že Berlusconi sa po 12 rokoch rozišiel s 34-ročnou Francescou Pascaleovou, pričom však naďalej zostávajú priateľmi.

Samotná Francesca Pascaleová, ktorá sa kedysi zdôverila novinárom, že každý deň Berlusconiho prosí, aby sa s ňou oženil, bola oznámením o svojej mladšej rivalke zaskočená a prekvapená, napísal denník La Repubblica. Pascaleová však súčasne ubezpečila, že Berlusconi zostane v jej "srdci naveky". Zaželala mu veľa šťastia a vyjadrila nádej, že našiel ženu, ktorá sa oňho bude starať tak, ako to celé roky robila aj ona.

O Berlusconiho novej láske sa začalo v Taliansku hovoriť po tom, ako, ako odchádzajú z hotela vo Švajčiarsku spolu so psami patriacimi Berlusconimu a jeho "ex" Francesce. Tá tieto snímky komentovala vyhlásením, že rada vidí, ako poslankyňa parlamentu chodí von s jej psom. Dodala, že jej to vonkoncom neprekáža. Pre iný denník sa tiež vyjadrila, že Fascinová spáva u Berlusconiho len pre to, aby bola okamžite naporúdzi v prípade nutnosti pracovných schôdzok.

Berlusconi bol dominantnou postavou na talianskej politickej scéne takmer dve desaťročia, a to aj napriek svojim sexuálnym škandálom a súdnym procesom, ktoré negatívne ovplyvnili jeho kariéru. V roku 2013 bol tento bývalý spevák na výletných lodiach a neskorší mediálny magnát odsúdený na 17 rokov väzenia za platený sex so 17-ročným dievčaťom. V odvolacom konaní bol však tento trest zrušený. Momentálne je stíhaný za to, že si údajne kupoval mlčanie dievčat a mladých žien zúčastňujúcich sa na jeho búrlivých večierkoch, ktoré sa často zmenili na sexuálne orgie.