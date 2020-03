Metropola východu nechce nič podceniť: Dezinfekcia autobusov, opatrenia v školách aj kultúrnych zariadeniach

Košický samosprávny kraj (KSK) prijal v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu viaceré preventívne opatrenia.

Zahŕňajú obmedzenia návštev v zariadeniach sociálnych služieb, dezinfekciu autobusov v prímestskej autobusovej doprave i zvýšenú dezinfekciu v školách a kultúrnych zariadeniach. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Zamestnanci Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si po návšteve Talianska alebo Číny budú povinne čerpať dovolenku v rozsahu dva týždne. Túto povinnosť nariadil predseda KSK Rastislav Trnka v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. "Opatrenie sa týka zamestnancov Úradu KSK a župných organizácií, ktorí spomínané rizikové krajiny navštívili v predchádzajúcich dvoch týždňoch alebo sa do týchto krajín chystajú v najbližších dňoch. Pokyn platí od 28. februára 2020 do odvolania," uviedla Terezková. Predseda kraja zároveň odporučil zvážiť podobný postup aj pri návšteve iných krajín, v ktorých bolo potvrdené zdravotné riziko tohto vírusu. V prípade, ak bude potvrdený výskyt koronavírusu aj na Slovensku, kraj obmedzí návštevy na Úrade KSK a každému bude pri vstupe do hlavnej budovy meraná telesná teplota.

"Stredné školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je kraj, budú vybavené bezdotykovými dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov. Umiestnia ich pri vstupoch do škôl aj v školských jedálňach. Žiakom, ktorí sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom vírusu, sa odporúča sledovať ich zdravotný stav v domácom prostredí. V zmysle pokynu hlavného hygienika SR odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania do rizikových oblastí," informovala hovorkyňa.

Opatrenia prijali aj zmluvní dopravcovia Košického kraja, spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. Každý autobus je denne po ukončení prevádzky dôkladne vyčistený dezinfekčnými prostriedkami, spoločnosť Arriva čistí vozidlá aj ozónom. Vodiči boli informovaní o preventívnych opatreniach proti šíreniu vírusov a v autobusoch majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na čistenie rúk.

Bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov pribudnú aj pri vstupoch do krajských kultúrnych zariadení - múzeí, galérií, knižníc či divadiel. Organizácie majú povinnosť zabezpečiť dezinfekciu kľučiek, zábradlí aj výťahov.

"Krajské domovy sociálnych služieb a špecializované sociálne zariadenia sa riadia sprísneným hygienicko-epidemiologickým režimom. Až do odvolania sú povinné zvýšiť frekvenciu dezinfekcie priestorov a odporúčame obmedziť pohyb návštevníkov," doplnila Terezková.