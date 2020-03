Uplynulo 8 rokov od požiaru na Krásnej Hôrke: Takto pokročili rekonštrukčné práce!

Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR informovaloo realizácii prác v uplynulom roku a ďalších plánovaných krokoch komplexnej rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, ktorý bol zničený pri požiari 10. marca 2012.

Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a jeho okolia je najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky. Ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, jednotlivé časti hradu Krásna Hôrka budú postupne dokončované od konca roku 2021 a v roku 2023 sa ráta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti. Predpokladaný náklad je 35 miliónov eur, pričom sa ročne ráta s 200 tisíc návštevníkmi.

Podľa prezentácie aktuálneho stavu projektu Komplexná rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka bolo v uplynulom roku zrealizovaných niekoľko významných medzníkov obnovy, medzi nimi schválené aj právoplatné zmeny a doplnky územného plánu, schválenie štúdie obnovy hradu zo strany Krajského pamiatkového úradu Košice a začatie územného konania v decembri 2019. Realizovali sa i práce súvisiace s postupným odstraňovaním vlhkosti v hradných priestoroch a konštrukciách tak, aby bol hrad pripravený na hlavné rekonštrukčné práce.

V čase požiaru sa na Krásnej hôrke nachádzalo 4229 zbierkových predmetov. Z týchto predmetov bolo 324 poškodených, úplne zničených 27. Postupne pri práci so zbierkovým fondom sme zistili, že rozsah poškodení je ešte o niečo vyšší, neboli to predmety priamo poškodené požiarom, ale vplyvom sálavého tepla. Týkalo sa to hlavne textílií, ktoré sa odborným pracovníkom doslova rozpadávali v rukách a ktoré bolo nutné reštaurovať. K dnešnému dňu je odborne ošetrených vyše 800 zbierkových predmetov, tieto sú pripravené do novej expozície, sú uložené v depozitári Múzea Betliar, povedala pre TASR Timea Máteová, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea Betliar v Betliari.

V procese prípravy projektovej dokumentácie a rozmýšľania o tom, ako má vyzerať hrad, sme došli k tomu, že najrozumnejšie bude, keď sa vrátime o 120 rokov dozadu a predstavíme hrad, ako vyzeral na začiatku 20. storočia. Je to aj preto, že sa chceme vyvarovať chýb, ktoré sa stali posledných 50 60 rokov, pretože tá rekonštrukcia, ktorá bola robená v 50. rokoch, v niektorých prípadoch nevhodne zasiahla do fungovania hradu. Tým spôsobom boli narušené niektoré veci ako je zavĺhanie, tomu sa práve chcem touto rekonštrukciou vyvarovať, aby ten hrad fungoval bez väčších opráv 30 až 40 rokov, doplnil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.