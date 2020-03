Presunú šampionát v hokeji? Fasel už rokoval s inou krajinou

Hokejové majstrovstvá sveta by sa tento rok mohli miesto vo Švajčiarsku konať v Rusku.

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel v rozhovore pre ruskú agentúru Ria Novosti uviedol, že ruská strana federácii ponúkla pomoc pre prípad, že by sa šampionát v máji nemohol hrať v Zürichu a Lausanne. Vo Švajčiarsku momentálne platí kvôli šíreniu koronavírusu zákaz návštev divákov na akciách s viac ako tisíckou účastníkov, prerušená je hokejová aj futbalová liga.

"Ruská strana sa na nás obrátila s návrhom, že je pripravená pomôcť v prípade, že sa majstrovstvá sveta nebudú môcť konať vo Švajčiarsku. Nedávno som v Rusku bol a o tejto možnosti sme hovorili," uviedol Fasel s tým, že verí, že sa šampionát podľa plánov uskutoční vo Švajčiarsku. V Rusku by sa akcia mohla konať v Soči.

Opatrenia švajčiarskych úradov platia od začiatku týždňa, najneskôr 15. marca by malo byť jasné, či bude zákaz zrušený, upravený alebo sa predĺži. V nadväznosti na to bude o budúcnosti svetového šampionátu rokovať aj IIHF. Fasel zopakoval, že nepočíta s tým, že by sa turnaj konal bez prítomnosti divákov.

"Posledné dve kolá švajčiarskej (hokejovej) ligy sa hrali bez divákov a bolo to hrozné. Takto sa hrať hokej nemôže. Môžem vám s istotou povedať, že bez fanúšikov sa neuskutoční ani jeden zápas majstrovstiev sveta," povedal Fasel s tým, že variantom nie je ani zníženie počtu účastníkov turnaja alebo posunutie termínu.

"Zmena termínu je príliš komplikovaná. Môj názor je taký, že majstrovstvá by sa mali konať vo Švajčiarsku s 16 tímami a s divákmi," podotkol šéf IIHF.

Jasnejšie podľa jeho slov bude v polovici marca. "V polovici marca budeme mať podrobnejšie informácie o situácii okolo koronavírusu v Európe a vo Švajčiarsku. Momentálne všetko monitorujeme," uviedol Fasel. Medzinárodná hokejová federácia sa zatiaľ rozhodla zrušiť štyri turnaje nižších divízií hokejistov do 18 rokov a dva turnaje nižších divízií žien, ktoré sa mali hrať v marci či na začiatku apríla.