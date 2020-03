V lese našli odloženého novorodenca, krátko na to zomrel: Kruté odhalenie po 12 rokoch

Prípad, ktorý láme srdce! Pred rokmi našli v lese opustené bábätko, ktoré prehralo boj o život. Pozadie jeho úmrtia je viac než desivé.

Iba tri týždne pred Vianocami v roku 2008 narazili okoloidúci v lese v blízkosti amerického mesta Conway na srdcervúci nález. Ležalo tam v deke zabalené bábätko uložené v látkovej taške. Okamžite zavolali pomoc. Drobček, ktorého identitu doteraz nikto nepoznal, vtedy ešte žil, no záchranári napokon boj o jeho život prehrali. Ako informuje britský denník The Sun, detektívi uviedli, že dieťatko mohlo prežiť, keby sa mu dostalo pomoci skôr.

Prípad jeho úmrtia zostal nevyriešený, až teraz, po 12 rokoch polícia vďaka DNA našla jeho matku. Jennifer Sahr má teraz 32 rokov a keď porodila, bola ešte študentkou. Okamžite tak muži zákona rozbehli pátranie. "Nájdeme ju, nikdy ju neprestaneme hľadať a postavíme ju pred spravodlivosť," povedal policajný šéf Joe Hill. Keď vydatá Jennifer, ktorá je už matkou dvoch detí, zistila, že po nej pátrajú v súvisti so zabitím a týraním, priznala sa a dobrovoľne sa nechala zatknúť. Jennifer v osudný deň prikryla dieťa do deky, následne zabalila do tašky a odložila ho v lese. Muži zákona dodali, že už vedia aj to, kto je otcom mŕtveho dieťaťa, no jeho identitu nezverejnili.

Obyvatelia mestečka si po tragédii každý rok uctievali pamiatku neznámeho dieťatka. Policajtov dlhé roky trápil nevyriešený prípad a dodali, že teraz konečne majú dušu na mieste.