Hrdina zo štvrtej ligy! Chytil päť penált a bundesligistu poslal z pohára von

V tíme nemeckého futbalového klubu 1. FC Saarbrücken by ste hľadali márne väčšieho hrdinu, akým je brankár Daniel Batz (29).

Ten sa postaral o senzačný postup svojho tímu vo štvrťfinále Nemeckého pohára. Neznámy štvrtoligista senzačne vyradil bundesligový Düsseldorf.

Batz v riadnom hracom čase chytil pokutový kop súpera a po remíze 1:1 sa zápas dostal až do infarktového penaltového rozstrelu. V ňom sa hviezdou a hrdinom stal gólman Saarbrückenu, ktorý súperových hráčov privádzal do zúfalstva. Rodák z Erlangenu chytil štyri penalty a svoj tím poslal prekvapujúco do semifinále Nemeckého pohára.

Saarbrücken sa medzi štvoricu najlepších v národnom pohári dostal ako prvý klub zo štvrtej najvyššej súťaži v histórii.