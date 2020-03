Očakávané stretnutie Matoviča s Kiskom: Kedy strana Za ľudí rozlúskne dilemu?

Líder OĽaNO Igor Matovič vo štvrtok dopoludnia prišiel na stretnutie s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom, rokovať majú o vstupe strany do vládnej koalície.

Odsúhlasiť to má predsedníctvo Za ľudí, ktoré sa má zísť popoludní. Matovič v stredu (4. 3.) dostal od prezidentky SR Zuzany Čaputovej poverenie zostaviť vládu.

"Verím, že sa pridajú, ak sa rozhodnú ostať v opozícii s Kotlebom a Ficom, my sa určite zariadime," povedal Matovič pred štvrtkovým stretnutím s Kiskom. Dodal, že tri strany, teda SaS, Sme rodina a OĽaNO, sú v podstate dohodnuté a záleží len na predsedníctve strany Za ľudí, ako sa rozhodnú.

Matovič skonštatoval, že Za ľudí očakávalo lepší výsledok vo voľbách. Na osobu Kisku uviedol, že sa rozhodol vstúpiť do straníckeho ringu. "Tu sa počítajú čísla, ktoré si vydobyjete vo volebný deň," dodal a poukázal tiež na komentáre voličov Za ľudí pod ich príspevkami na sociálnej sieti, kde ich voliči chcú, aby vstúpili do koalície.

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová prišla na rokovanie spolu s predstaviteľmi hnutia OĽaNO Eduardom Hegerom a Jaroslavom Naďom. "O postoch sme vôbec nerokovali ani o menách," odpovedala na otázku, či má záujem o post ministerky zahraničných vecí. Dodala, že v strane Za ľudí nebola nikdy diskusia o pozičných bojoch. "My sme hovorili o našich výhradách aj napríklad k hodnotovému smerovaniu Slovenska, čo sa týka zahraničnopolitického ukotvenia a hovorili sme o tom, že ak chceme očistiť Slovensko od mafie, tak asi by nemali byť na ministerstvách ľudia, ktorí pracovali pre sponzorov Smeru-SD," povedala o výhradách strany Za ľudí.

Po verdikte strany Za ľudí by mali spoločnú koalíciu ešte schvaľovať predsedníctva OĽaNO a Sme rodina. Následne sa podľa Matovičových slov zídu vyjednávacie tímy. Ak by sa Kiska rozhodol vstúpiť do koalície, spoločné stretnutie štyroch lídrov by podľa Matoviča mohlo byť ešte vo štvrtok.

Kiska chce podľa svojich slov tvoriť vládu so silným odborným a morálnym kreditom. Naznačil pochybnosti v súvislosti s prípadnými nomináciami zo Sme rodina. Matovič v tejto súvislosti prišiel s návrhom na vytvorenie fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Tak by sa podľa neho zabezpečila objektívna a nespochybniteľná kontrola nakladania s verejnými zdrojmi.