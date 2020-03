Máte otázky o cestovaní a hrozbe koronavírusu? Odborníci budú odpovedať online

Koronavírus straší celý svet. Hoci Slovensku sa zatiaľ nevyhol, ľudia začínajú podliehať panike.

Koronavírus sa objavil už vo všetkých susedných krajinách, na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol. Napriek tomu nie je dôvod na paniku, ani na nejaké zásadné opatrenia. Treba myslieť v prvom rade na to, že pôvodcom tohto ochorenia je vírus, takže sa správa nanajvýš podobne, ako chrípka.

Cestujete do rizikových oblastí? Ako je to s poistením? Na vaše otázky zodpovedia Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a Anetta Pucheggerová, manažérka Generali Poisťovňa, a.s., Európskej cestovnej poisťovne.