Speváčka Mária Čírová o tehotenstve: Bolo tretie dieťa plánované?

Úspešná speváčka Mária Čírová (31) sa napriek svojmu mladému veku stane v lete už trojnásobnou mamou.

V otvorenom rozhovore nám priznala, či bolo dieťatko plánované, prečo sa dcérka Zoe (7) presťahovala zo svojej izby k bratovi Hugovi (10) a prečo sa umelkyňa teší, že priberá.

Len nedávno vyšlo najavo, že ste tretíkrát tehotná. Ak by ste to mali porovnať s predošlými tehotenstvami, aké je to tentoraz?

Úplne iné. Veľmi sa teším, že mi to bolo znovu dopriate, zopakovať si to po 7 rokoch. Žena prežíva tehotenstvo úplne inak ako dvadsaťročná a potom ako tridsaťročná. Možno si to zopakujem ešte ako štyridsaťročná, ale to už asi nie. Maroško to už teraz zavrhuje. (smiech) Takže myslím, že končíme, a naozaj si to vychutnávam každý jeden deň, každú minútu, preto som obmedzila aj prácu, aj cestovanie. Aspoň raz sa chcem naozaj do toho tehotenstva vložiť, vychutnávať si ho naplno a pripravovať sa na ten deň D, ktorý nás čaká. Pri prvom to bolo naozaj náročné v tom, že mi bolo celých deväť mesiacov veľmi zle, nezaberali mi žiadne lieky ani infúzie a lekári boli zo mňa zúfalí, snažili sa ma na Kramároch dávať dokopy a nešlo to. Bolo mi permanentne nevoľno, iba na koncertoch počas spievania nie. Druhýkrát - pri dcérke - to bola taká klasika, prvé tri mesiace nevoľnosti a potom to prešlo. No a tretie tehotenstvo je úplne pohodové, zo začiatku bola len taká počiatočná únava, ktorú som si nemohla pripustiť, lebo sme mali vianočné turné a od rána do noci som bola na nohách. Keď prišli Vianoce a január, tak som sa upokojila, vyložila si nohy a pospala som si aj doobeda, aj poobede. Toto je skrátka moje najideálnejšie tehotenstvo. Maroško je tiež úžasný a nosí ma na rukách. Pred 10 rokmi to tak vôbec nebolo, neprežívali sme to tak. Neviem, či to bolo tým, že sme boli čerstvá dvojica, síce sme sa milovali, ale po tých 11 rokoch vzťahu je to úplne iné prežívanie. Mám pocit, že všetko je také hlbšie, intenzívnejšie a naozaj krásne. Sama hovorím, že to cítim ako obrovské pože­hnanie aj v rámci nášho vzťahu, že môžeme zažiť takéto obdobie.

Bolo dieťatko plánované?

Keď sme sa spoznali, hovorila som, že chcem aj šesť detí, ale myslím, že to znížime na polovicu. Tri deti sú pre nás ideál a bolo to teda plánované. Hovorila som o tom už po narodení Zoe a pripravovala som na to manžela. On mi na to povedal, pozri máme chlapca aj dievčatko, nič viac nám ku šťastiu nechýba, sú zdraví, krásni, šikovní, tak sme od toho upustili. No ale pri tridsiatke mi začalo byť jasné, že by som chcela ešte jedno, tak som Maroška uprosila. (smiech) Debatovali sme o tom takmer rok a usúdili sme, že to bude dobré rozhodnutie. Deti nás tiež presvedčili, hlavne Zoe, ktorá stále hovorila, že nechce byť posledná, dokonca obetovala svoju izbu a dala na ňu oznam, kde napísala „bábätkovská izba“. Pred rokom sa nasťahovala k bratovi. Jej izba je teda prázdna, pretože sa rozhodla, že to bude izba jej súrodenca.

Ako ste veľkú novinu oznámili partnerovi a deťom?

V našom prípade sa to nedá urobiť tak, že spravím manželovi prekvapenie, keď príde z práce, pretože z práce chodíme spolu. Sme spolu naozaj 24 hodín denne. Vedel, že sa niečo deje a boli sme veľmi zvedaví, či sa to podarilo. Keď som mu ukázala pozitívny tehotenský test, obaja sme sa veľmi tešili. Deťom sme to povedali počas Štedrého večera, keď si rozbalili darčeky. V tom momente na ne zabudli, začali nás objímať a spolu sme si poplakali od radosti. Bolo to naozaj krásne, objímali bruško, aj keď som žiadne nemala.

Už viete, či pribudne dievčatko, alebo chlapček?

Som momentálne vo 4. mesiaci a pohlavie zatiaľ nevieme. Som ale veľmi zvedavá - keď som čakala Zoe, tak som si dokonca nechala zobrať krv už v druhom mesiaci, aby som vedela, čo to bude. Teraz sme takí uvoľnenejší, keďže máme chlapca aj dievča, je nám to jedno. Raz je to podľa ultrazvuku chlapec, raz dievčatko, takže je to ešte taká krásna fáza skúmania. Aspoň máme doma tému a zábavu. Hugo chce samozrejme brata, Zoe sestričku.

Mená už máte vybraté?

Mená zatiaľ vybrané nemáme, sú nejakí favoriti, ale vieme sa aj zhodnúť. Priznám sa, že už nie som taká kreatívna ako pri prvom a druhom. Teraz rozmýšľam, že dáme meno po babičke, dedkovi, ockovi... Keď som povedala manželovi, že môžme dať meno po ňom, povedal, že absolútne nie. Takže si myslím, že to finálne rozhodnutie padne až v lete tesne pred pôrodom.

Máte aj nejaké špeciálne chute?

Ani nie, musím len každé dve hodiny pravidelne jesť. Chutí mi všetko a niekedy sa smejem, že by som zjedla aj skriňu. (smiech) Na čo sa pozriem, zjem, neobmedzujem sa. Veľmi mi chutí a naozaj sa z toho teším, lebo toto som nikdy nezažila. Všetky kamarátky sa mi smejú, že chápem konečne tie ich pocity. Vôbec sa neobmedzujem, úplne si to užívam. Možno niekedy po pôrode to dám dolu, alebo sa budem tešiť, že som konečne taká ženskejšia a nie som chudé špáratko, lebo s tým bojujem celý život, nevedela som pribrať. Mnoho ľudí riešilo, že nejem a diétujem, ale mám proste taký metabolizmus. Som rada, že naberám, aby som mohla byť taká ozajstná žena. Ak by mi to toto tehotenstvo prinieslo, budem veľmi šťastná.

Ste aktívna tehuľka?

Som veľmi aktívna a vôbec nemám pocit, že by som chcela prespať celý deň. Je to ale skôr o takom hniezdení doma, rozprávaní sa s deťmi... Začala som piecť vlastný kváskový chlebík, tak sa z toho teším a vychutnávam si takú obyčajnosť života. Toto dávam do popredia viac ako kariéru, spievanie a vymýšľanie pesničiek, aj keď mám nápady. Toto bábätko mi tak hovorí spomaľ, takto je to v poriadku.

Takže fanúšikovia musia počkať...

Pesničky mám, len čakajú na obdobie, kedy vyjdú na svetlo božie. Aj sme si mysleli, že urobíme teraz videoklip, ale chce sa mi naozaj oddychovať a spomaliť. Nič netreba siliť, aby sa na mňa nezabudlo. Mám to tak so všetkým a myslím si, že keď má niečo v živote prísť, tak to proste príde. Intuícia mi hovorí, aby som si užívala tehotenstvo a rodinu, lebo tento čas je veľmi vzácny a už nikdy to také nebude. Preto si to chcem naplno vychutnať. Mám ešte nejaké koncerty naplánované, čo sa dalo zrušiť, sme zrušili, aby som nebola prepracovaná. Spievať budem do konca júna a potom sa chcem pripraviť na pôrod. Bábätko by malo prísť na svet v auguste, ale možno nás prekvapí v júli. Čo bude potom a kedy, tomu nechávam voľný priebeh.