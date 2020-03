Peter Batthyany oslavuje s dcérkou aj vnučkou: MDŽ mám veľmi rád

„Každá dobrá žena si zaslúži pozornosť muža a nehu,“ zamýšľa sa herec Peter Batthyany (53), ktorý nám hrdo zapózoval s dcérou Petrou (26) a exkluzívne aj s vnučkou Viktóriou (1 mes.).

Pri príležitosti sviatku všetkých žien sme sa spýtali aj ďalších známych mužov, kto od nich v tento sviatok dostane kytičku a na koho budú s láskou spomínať.

Peter Batthyany (53), herec,s dcérou Petrou Batthyany (26): MDŽ mám veľmi rád...

... je to oslava žien, ich krásy, ale aj dobroty. Ako povedal básnik Oscar Wilde, keby sme my chlapi mali mať ženu takú, akú si zaslúžime, tak by sme mali veľmi ťažký život.

Vždy som tento sviatok miloval, lebo je to symbol jari, a zároveň aj oslava žien. Myslím si, že každá dobrá žena si zaslúži pozornosť muža, nehu a všetko to, čo žene patrí. Vždy som svo­jim ženám dával nejakú pozornosť, kyticu alebo malý darček. Narodíme sa predsa ženám a pre nás mužov je žena od samého začiatku najviac, preto sa aj im často prispôsobujeme, snažíme sa ich pochopiť, pretože v našom živote zohrávajú veľmi veľkú úlohu, povedal by som najdôležitejšiu. Ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu. Žena môjho života bola moja mama, a tá je len jedna. Teraz je to Peťka a vnučka Viktória, pokračovateľka nášho rodu. Veľmi ich ľúbim.

Petra:

Som za oslavu ženskosti. Veď iba vďaka ženám, ktoré 9 mesiacov nosia pod srdcom a potom privedú na svet nového človiečika, je zachovaný kolobeh života. Odkedy som sa stala mamou, ešte viac si vážim svoju maminu a uvedomujem si, aké je dôležité bojovať za to, aby sme my ženy mali rovnaké práva a boli tiež rovnako vnímané, či už v politike, alebo spoločensky, aby bola väčšia rovnoprávnosť. Zároveň však, aby sme vedeli v sebe zachovať ženskosť.