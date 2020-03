Rožňava dalo 10 obciam výpoveď zo spoločnej obecnej úradovne: Hľadajú odborníka aj na výstavbu

Až desať obcí na Gemeri má problém! Mesto Rožňava im vypovedalo zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu.

Zrušenie zdôvodnili nedostatkom pracovníkov a nespokojnosťou občanov s vybavovaním podaní. V dedinách v okolí Sorošky teraz nemá kto vybavovať stavebné náležitosti a hľadajú vhodného odborníka.

Ide o Jablonov nad Turňov, Hrhov, Hrušov, Betliar, Nižnú Slanú, Lipovník, Silickú Jablonicu, Kováčovú, Rakovnicu a Rožňavské Bystré. Týmto obciam rožňavskí poslanci vypovedali zmluvy spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy pre zmluvnú obec. Ako uviedla v dôvodovej správe prednostka mestského úradu v Rožňave Erika Mihaliková, išlo o úsek ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, výstavby a územného plánovania.

Nevýhodnosť tejto úradovne zdôvodnili tým, žev roku 2018 mesto Rožňava dofinancovalo činnosť z vlastných prostriedkov vo výške 22 703 eur a vlani to bolo 8672 eur. "Pokles bol z dôvodu, že činnosť na úseku stavebného poriadku zabezpečovali len 2 pracovníci z 5-tich," uviedla Mihaliková. Dvaja zamestnanci boli dlhodobo práceneschopní a jeden pracovník pôsobil len na 20-percentný úväzok.

Starosta Jablonova nad Turňou Slavomír Zubriczky Novému Času potvrdil, že vhodného zamestannca jedoducho musia nájsť, lebo od júna by nemal kto riešiť dôležitú agendu a dodal:Je kuriózne, že práve ja spĺňam odoborné kvalifikačné predpoklady ako bývalý zamestnanec stavebného úradu, no ako starosta jednoducho nestíham.Obce sa na plate budú podieľať a ak to nebude stačiť, čo je chybou štátu, všetci si musia v príslušnom pomere k počtu obyvateľov priplatiť. Stav, ktorý je na spoločných stavebných úradoch, je na celom Slovensku rovnaký! Všetky doplácajú na zle nastavenú legislatívu, čiže z tohto pohľadu by všetky tieto úrady mali vypovedať zmluvy obciam."

Starosta susednej obce Hrušov Gabriel Parti jeho slová len potvdil: "Musíme nájsť pracovníka, predpisuje to zákon. A budeme sa podieľať na jeho plate, pričom rozmýšľame o plnom úväzku." Platové podmienky sú v rozmedzí 86850 do 950,50 eura.

Dôvody výpovede