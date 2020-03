Bondovka v tieni koronavírusu: Veľkolepá premiéra sa presúva na jeseň

Nový film o agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa dostane do kín o sedem mesiacov neskôr, ako pôvodne mal.

Filmové spoločnosti MGM, Universal a producenti snímky Michael G. Wilson a Barbara Broccoli v utorok oznámili, že po "starostlivom zvážení a dôkladnom vyhodnotení globálneho kinotrhu" odkladajú uvedenie filmu No Time To Die na november 2020. Oznámenie prišlo v čase epidémie nového koronavírusu a pár dní po tom, ako zakladatelia dvoch veľkých fanúšikovských stránok štúdiá vyzvali na odklad premiéry, aby zabránili jeho šíreniu. Nezastaviteľná Billie Eilish: Jej pieseň k bondovke láme rekordy

No Time To Die malo mať svetovú premiéru 31. marca v londýnskej Royal Albert Hall a do širokej kinodistribúcie mal vstúpiť v apríli. Na Slovensku sa mal dostať do kín 8. apríla. Po novom si ho britskí diváci budú môcť pozrieť 12. novembra a v Spojených štátoch amerických až 25. novembra.

Hlavného hrdinu 25. bondovky, ktorú režíroval Cary Joji Fukunaga, opäť stvárni Daniel Craig. Vo filme sa ukážu aj Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Rami Malek, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik alebo Lashana Lynch