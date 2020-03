Matovič skladá vládu, už sa čaká len na Kiskovu odpoveď: Exprezident prelomil mlčanie!

Ako sa rozhodnú?! Víťaz parlamentných volieb a líder OĽaNO Igor Matovič čaká na odpoveď šéfa Za ľudí Andreja Kisku, či sa pridá do štvorkoalície spolu s SaS a Sme rodina.

Ako sa Matovič v stredu po rokovaní s Borisom Kollárom vyjadril, OĽaNO je pripravené vytvoriť koalíciu len s SaS a Sme rodina. Andrej Kiska teraz prelomil mlčanie a odhalil, čo sa aktuálne deje v jeho strane.

"Všetci v strane dostávame desiatky správ, mailov, telefonátov, od známych aj neznámych ľudí, kde nám radíte, či ísť alebo neísť do koalície. Za všetky vaše názory ďakujeme. Verte, že si plne uvedomujeme dôveru, ktorú sme od voličov dostali, rovnako ako zodpovednosť za krajinu aj úskalia toho, s kým by sme vládli, alebo s kým by sme boli v opozícii. Všetko má svoje za aj proti. Premýšľame, diskutujeme o tom v strane od nedele permanentne. Celé hodiny, celé dni. Verejne sme sa úmyslene trošku odmlčali. Vieme, že naše rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na to, akým smerom sa bude Slovensko uberať," píše Kiska na svojom facebookovom profile s tým, že Igor Matovič od strany Za ľudí dostal niekoľko otázok, na ktoré majú vo štvrtok dostať odpoveď.

"Aj od toho závisí, ako sa rozhodneme," pokračuje exprezident. "Uvedomujeme si, koľko mandátov naša strana získala a naše prípadné postavenie vo vláde, ale aj v opozícii. Nechceme a nebudeme sa rozhodovať rýchlo pod tlakom, napriek tomu, že mnohí by to chceli. Prechádzame si všetky možné scenáre a dopady nielen na stranu, ale najmä pre krajinu. Či už vo vláde budeme, alebo nie, sme veľmi radi, že sme boli súčasťou príbehu, keď sa podarilo zastaviť Ficov Smer. Pre Slovensko a našu demokraciu je tiež dôležité, aby sme mali istotu, že voľby prebehli regulérne, preto pozorne sledujeme situáciu okolo PS/Spolu. Ak existuje reálne podozrenie, že nastala chyba pri prepočítavaní hlasov, určite podporujeme nápravu tohto stavu. Definitívne výsledky volieb musia byť skutočným obrazom toho, ako ľudia hlasovali," zakončil Kiska.