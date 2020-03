Usmievavého obchodníka († 57) dobodala vlastná manželka: Útoku sa prizerali ich vlastné deti

Domáce násilie nie je len zločinom páchaným na ženách. Prípad z anglického Norfolku hovorí za všetko.

Manželia boli spolu takmer 30 rokov. Mali dve deti, dcéru Elaxanu (26) a syna Jesseho, ktorý trpí autizmom. Jeyamalar (55) svojho manžela Rajasingama († 57) dlhoročne podozrievala z nevery a záletníctva. Paranoju u nej ešte podporoval fakt, že trpela závislosťou na alkohole, ku ktorému mala ako spolumajiteľka obchodu s liehovinami neobmedzený prístup. Domov si tak nosila v priesvitných fľaškách chľast, ktorý schovávala po dome. Ako píše web Mirror, všetky tieto okolnosti položili základy veľmi napätej atmosféry, ktorá vyvrcholila hororovým divadlom.

Jeho svedkom boli aj spomínané deti dvojice. Žena, ktorá ich vychovala, začala pred ich očami bodať otca do hrude obrovským nožom s 13-centimetrovou čepeľou. Po tom, ako sa prebrala z prvotného šoku, na ňu Elaxana skočila a musela jej nôž vytrhnúť. Keď sa jej to podarilo, s nárekom sa sklonila nad svojho otca, ktorého opisovala ako milého, hrdého a zásadového muža. Ten si pri páde na zem nešťastne poranil hlavu a musel byť prevezený do nemocnice, kde zraneniam v oblasti hrudného koša podľahol.

Na súde Jeyamalar svoju rétoriku nezmenila. O svojom mužovi hovorila ako o sukničkárovi a sviniarovi. Za vraždu si vypočula verdikt vinná. Ich dcéra po súde povedala, že jej bude chýbať jeho úprimný úsmev a hlasný smiech. „Pre svoju láskavosť a ochotu bol veľmi rešpektovaný,“ dodala. „Nebol ani v polovici života, nebol pripravený odísť,“ povedala zlomená dcéra. „Neviem si predstaviť pocit detí, ktoré vidia ich rodičov v takej strašnej situácii,“ opísal pre médiá miestny policajný šéf s tým, že musí byť ťažké žiť s pocitom odlúčenia od milovaného otca.