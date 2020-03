Obrovský zásah do životov ľudí: Koronavírusom zdecimované Taliansko zavádza drastické opatrenia

Taliansko od štvrtka do 15. marca uzavrie kvôli šíreniu nového typu koronavírusu školy v celej krajine. Po zasadnutí vlády, ktorá o tomto opatrení rozhodla, to oznámila ministerka školstva Lucia Azzolinaová.

Premiér Giuseppe Conte označil krok za výraz obozretnosti, uviedol denník Corriere della Sera. V Taliansku chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo už 107 ľudí, viac ako 3 000 sa vírusom nakazilo. "Dúfam, že sa žiaci do škôl vrátia, akonáhle to bude možné," uviedla Azzolinaová. Hovorca vlády neskôr spresnil, že sa opatrenie netýka len základných a stredných škôl, ale aj univerzít. Premiér Conte povedal, že vláda uvažuje o prijatí opatrení, ktoré by umožnili jednému z rodičov zostať po dobu uzavretia škôl s maloletými deťmi doma.

Taliansky zdravotnícky systém je podľa Conteho síce silný, vzhľadom na vysoký počet nakazených mu ale hrozí preťaženie. Je preto podľa premiéra potrebné prijať prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vláda sa usiluje o posilnenie zdravotníckeho systému, o 50 percent chce zvýšiť počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, uviedla ANSA. Conte neskôr vo videu zverejnenom na facebooku povedal, že Taliansko je "silná krajina, ktorá sa nevzdáva". "Je pozitívne, že v Taliansku sa prevažná väčšina nakazených zotaví bez následkov," uviedol.

Už pred viac ako týždňom boli uzavreté školy a univerzity v najviac postihnutých regiónoch severného Talianska a niektoré mestá v epicentre epidémie sú izolované.

Taliansko je z celej Európy najhoršie zasiahnutou krajinou terajšou epidémiou nového koronavírusu. Aktuálne je v krajine evidovaných viac ako 3 089 prípadov nákazy a najmenej 107 obetí. Podľa šéfa civilnej ochrany Angela Borrelliho podľahlo chorobe spôsobenej vírusom 3,47 percenta nakazených a 8,94 percenta sa zotavilo. Taliansko už otestovalo takmer 30 000 ľudí. Taliani podľa ANSA zjavne budú musieť zmeniť spôsob života po dobu najmenej 30 dní. Nemajú sa bozkávať na líca, podávať si ruky a objímať sa. Ľudia starší ako 70 rokov dostali odporúčanie nevychádzať z domu. V Lombardii by doma mali pokiaľ možno zostať ľudia dokonca nad 65 rokov.

Podľa agentúry Reuters chystá vláda dekrét, ktorý by uzavrel kiná a divadlá. Futbalové zápasy by sa mali konať iba bez divákov. Koronavírus sa nevyhýba ani politikom. Denník Corriere della Sera v stredu informoval, že sa nakazila napríklad starostka Piacenzy Patrizia Barbieriová či dvaja členovia miestnej vlády regiónu Emilia Romagna. V karanténe je tiež taliansky minister priemyslu Stefano Patuanelli, u ktorého však testy zatiaľ vírus nepotvrdili. Kvôli epidémii v Taliansku zrušili rad akcií, uzavreté sú i niektoré múzeá a galérie. Benátske bienále architektúry, ktoré malo začať 23. mája, v stredu usporiadatelia odsunuli až na 29. augusta. Skončí sa podľa plánu 29. novembra.

Tieň kvôli epidémii koronavírusu padol tiež na veľkolepú výstavu k 500. úmrtiu renesančného maliara Raffaela Santiho, ktorá sa vo štvrtok otvorí v Ríme. Usporiadatelia sa obávajú nízkej návštevnosti napriek tomu, že si záujemcovia v predpredaji kúpili už 70 000 vstupeniek. Cestu do Talianska plánovanú na koniec marca v stredu odriekol belgický kráľovský pár.

Epidémia má vážne dôsledky na taliansky cestovný ruch. Straty, ktoré koronavírus spôsobí od marca do mája, v stredu zväz Confturismo odhadol na 7,4 miliardy eur. V týchto troch mesiacoch podľa odhadu do Talianska príde o 32 miliónov turistov menej. "Bohužiaľ platíme za následky mediálnej komunikácie, ktorá je smrtelnejšia než koronavírus," posťažoval si predseda zväzu Luca Patana.