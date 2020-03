Časť študentov FIIT STU ohlásila protestné akcie, žiadajú odstúpenie dekana

Časť štrajkujúcich študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave v stredu ohlásila protestné akcie. Dôvodom je aktuálna situácia na fakulte. Okrem toho vyzývajú dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka, aby odstúpil zo svojej funkcie.

Študenti vo svojom vyhlásení uviedli, že duša fakulty umiera. Poukázali na to, že nové vedenie fakulty "bagatelizuje zúfalé výkriky študentov, ktorí žiadajú kvalitu". Tvrdia, že vedenie fakulty opakuje, že výučba je zabezpečená, hoci podľa nich jej kvalita poklesla. "My nechceme hocijakú výučbu, my chceme náročnosť a kvalitu," tvrdia študenti.

Priamo dekanovi Kotuliakovi cez výzvu odkázali, že ak si majú vybrať medzi ním a učiteľmi, vyberajú si učiteľov. "Ak ste vy na poste dekana to jediné, čo bráni tomu, aby bola FIIT opäť jednou z top fakúlt, tak musíte odísť. Vyzývame vás, odstúpte. Rovnako vyzývame na splnenie zvyšných požiadaviek - garancie férových volieb, dôveryhodného vedenia a kvalitnej výučby," uvádza sa v študentskom vyhlásení. Pod výzvou je podpísaných podľa informácií TASR viac ako 300 študentov.

Štrajkujúci študenti v stredu ráno pristavili na parkovisko pred fakultu auto s protestným plagátom. Na jednej časti plagátu je uvedené: "Chceme späť FIIT STU, kvalitné vzdelanie, našich učiteľov, férové voľby." Na druhej polovici je uvedené "Už dosť! Vašej ignorácie, nedorozumení, tohto vedenia." Študenti na sociálnej sieti neskôr uviedli, že vedenie fakulty im nariadilo, aby auto odstránili.

Vedenie FIIT STU v Bratislave eskalácia študentov prekvapila. Doteraz bolo podľa svojich slov presvedčené, že študenti sú skoordinovaní so štrajkujúcimi zamestnancami, keďže sa navzájom podporujú. "Tiež nás zaráža, že požiadavky študentov sa nezhodujú s požiadavkami štrajkujúcich zamestnancov," uviedla v reakcii pre TASR Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka. Podotkla tiež, že pôvodné požiadavky študentov neobsahovali požiadavku na odstúpenie dekana.

Fakulta tvrdí, že väčšinu času sa zaoberá práve podnetmi od študentov, ktorí sa hlásia k združeniu Za našu FIIT, hoci tí nepredstavujú názor väčšiny študentov. Vedenie zároveň deklarovalo, že robí všetko pre to, aby študentom zabezpečili ústavné právo na vzdelanie v čo najvyššej kvalite. K spokojnosti sa snaží prispieť aj získavaním spätnej väzby.

"Ako vedenie sme pripravení a ochotní riešiť akékoľvek problémy s kvalitou výučby, sme pripravení ďalej hľadať kompromisné riešenia. Nie sme však ochotní nechať sa vydierať takýmito akciami, ktoré navyše idú proti fakulte a proti univerzite," uvádza sa v stanovisku.

Štrajk zamestnancov FIIT STU pokračuje v stredu 18. deň. Štrajk zamestnancov fakulty sa začal 17. februára, na začiatku letného semestra akademického roka 2019/2020. Zamestnanci a študenti žiadajú zabezpečenie riadnych a férových volieb do Akademického senátu (AS) FIIT, zosúladenie prednášajúcich a garantov predmetov, rovnako aj vyvodenie osobnej zodpovednosti súčasného dekana. Štrajkový výbor tiež v stredu oznámil, že v pondelok (9. 3.) vstúpia do neobmedzeného štrajku.

Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako bývalá dekanka Mária Bieliková dostala 9. januára výpoveď. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.