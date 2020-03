Herca Hryca zamestnáva dcéra Wanda: Otec má u mňa protekciu

Dohadzuje mu kšefty! Filmová producentka Wanda Hrycová (42) je prinajmenšom rovnako slávna ako jej otec. Herec Andy Hryc (70) sa objavil už v niekoľkých jej projektoch a už teraz má flek v ďalšom, ktorý sa chystá. Wanda sa netají tým, že jej otec má u nej vždy prácu istú.

Wanda Hrycová nepochybne patrí medzi najúspešnejšie a najznámejšie slovenské producentky. Momentálne pripravuje film inšpirovaný kauzou Gorila. Objaví sa v ňom aj jej otec.povedal Novému Času Andy Hryc, ktorému sa ušli roly aj v dcériných filmoch Čiara, Slovania, Colette či v seriáli Druhý dych. Kšeft pre otca berie Wanda ako svoju povinnosť a pravidlo.

„Viete si predstaviť, že by som natočila film a neobsadila tam vlastného otca? Ja si to naozaj neviem predstaviť. Takže ak má nejaký herec u mňa doživotne garantovanú rolu, tak určite je to môj otec. Toto je protekcia, ktorú priznávam úplne otvorene,“ povedala Novému Času Hrycová. „No ešteže tak! Lebo to už pomaličky vyzerá tak, že keby som nehral vo Wandiných filmoch, tak by som mohol naozaj ísť do starobinca,“ reagoval na dcérine slová Hryc, ktorý má ťažké srdce na tvorcov, že ho neobsadzujú do projektov.