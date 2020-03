František Nedvěd pár hodín po koncerte podstúpil operáciu srdca: Strach mal len z jedného

Dal si povedať. Po tom, ako český pesničkár František Nedvěd (72) zažil tie najhoršie Vianoce a počas sviatkov nečakane skolaboval, musel urobiť dôležité rozhodnutie.

Buď podstúpi vážnu operáciu, ktorá mu môže zachrániť život, alebo bude svoje ohrozené zdravie ignorovať. Tri mesiace po komplikáciách si však nakoniec zvolil cestu bojovať. V stredu spevák konečne ľahol na nemocničné lôžko a zveril sa do rúk lekárov. Deň predtým ale odohral koncert, ktorý si nemohol nechať ujsť.

Už to má za sebou. František, ktorý je na hudobnej scéne už tridsať rokov, sa podrobil päťhodinovej operácii srdca. Tú odkladal už od minulých Vianoc, keď mu lekári oznámili, že jeho najdôležitejší orgán v tele funguje len na 30 percent. „Už cítim, že je najvyšší čas, aby som na tú operáciu išiel,“ prezradil spevák českému Blesku ešte pred jej konaním.

Absolvoval ju v stredu, keď mu doktori zaviedli niekoľkonásobný bajpas. Len pár hodín predtým však ešte odohral koncert pre tisíce fanúšikov. „Je to môj posledný koncert v starom živote,“ odôvodnil svoje rozhodnutie vystúpiť deň pred návštevou nemocnice. Strach má len z jedného. „Bojím sa, ako sa mi bude otvárať hrudník. Ale to snáď prežijem. Prežili to aj desiatky iných,“ dodal František pre český Top Star.