Sväťo Malachovský po problémoch v manželstve s Molnárovou: Tajné schôdzky so zadanou blondínkou

Každý deň spolu! Koncom minulého roka Nový Čas informoval, že herec Sväťo Malachovský (47) a jeho manželka, herečka Petra Molnárová (33), žijú oddelene po tom, čo sa Petra aj s ich dvoma synčekmi Markom (7 mes.) a Timom (2,5) odsťahovala z rodinného domu v Slovenskom Grobe.

Herca však s rodinou nevídať už niekoľko mesiacov, zato po boku inej ženy sa Sväťo ukázal za posledné dni niekoľkokrát. Nový Čas totiž Malachovského zastihol v spoločnosti sympatickej blondínky Scarlett (48), ktorá je dcérou televíznej svokry Gizky Oňovej (71). Žeby nová náhrada za Molnárovú?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sväťo Malachovský to má na poli lásky v posledných rokoch poriadne búrlivé. Po rozvode s Ľubicou Čekovskou kvôli herečke Petre Molnárovej, ktorá mu porodila dve deti, zostal opäť sám. V dome zostalo po odchode Molnárovej s deťmi pusto a Sväťo sa tiež načas vyhýbal verejným podujatiam, kde na neho mohli číhať otázky ohľadom ich rozchodu.Nový Čas totiž známeho herca zachytil po boku sympatickej blondínky, ktorej robil spoločnosť.

Nie je to však nikto iný ako dcéra najznámejšej svokry na Slovensku Gizky Oňovej Scarlett. Sväťo sa s ňou totiž stretol tri dni po sebe. Spoločne sa objavili v jednom z bratislavských nákupných centier, kde im robila spoločnosť aj Scarlettina dcéra Rebecca. Dvojica si však nasledujúci deň ukradla čas iba pre seba, keď Sväťo blondínku priviezol domov až vo večerných hodinách.

Otvoriť galériu Bratislava - Ružinov 2.3.2020, 15:47 hod.: Malachovský a Scarlett boli spolu v nákupnom centre. Zdroj: jf

Scarlett vykladal pred bytom jej matky, televíznej svokry Gizky, ktorá Sväťa pozná už dlhé roky. Malachovský a blondínka však dlho bez seba nevydržali. Hneď ráno totiž Sväťo pred panelákom už nervózne prestupoval a čakal, kým sa Scarlett opäť objaví vo dverách. „Pán Malachovský tu bol v posledné dni dosť často,“ povedal Novému Času jeden zo susedov.

Finta so zahraničím

Malachovský a Molnárová svoj rozchod nekomentovali, ale faktom je, že v jednej domácnosti nežijú. Hercova exmanželka Ľubica Čekovská dokonca Novému Času tvrdila, že Sväťo je dlhodobo odcestovaný v zahraničí a to má byť dôvod, prečo s rodinou nežije. Pár dní na to sa však ukázal v talkshow neďaleko Bratislavy, odkiaľ si to namieril do rodinného domu blízko hlavného mesta, kde kedysi býval s Molnárovou. Tá sa však na tejto adrese už nezdržiava, pretože už niekoľko mesiacov žije s deťmi v jej dievčenskom byte v Bratislave. Dokonca sa vrátila aj do divadla, aby si zarobila nejakú tú korunu.

Prečo teda Malachovský nevenuje svojej rodine toľko času ako blondínke Scarlett, s ktorou trávi veľa voľného času, nevedno. V každom prípade, dvojica spolu randila počas študentských čias, a to dlhých osem rokov, keď Sväťo študoval operný spev. A ako teraz vysvitlo, rozhodne sa nerozišli v duchu „už nikdy ťa nechcem vidieť“, ale sú stále v kontakte. Obaja sú pritom stále zadaní. Zatiaľ čo Malachovský je ženatý a má z dvoch vzťahov troch malých synov, Scarlett je mamou troch dcér a žije v Anglicku s manželom Thomasom.