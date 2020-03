Súd rozhodol o obvinených z kauzy vybuchnutej bytovky v Prešove: Robotníkov prepustili, no má to háčik

Trom živnostníkom svitla nádej, že sa po troch mesiacoch dostanú na slobodu. Prešovský sudca rozhodol o prepustení Mareka T. (31), Ondreja T. (28) z Kojšova (okr. Gelnica) aj Jána R. (31) z Gelnice z vyšetrovacej väzby.

Robotníci sú obvinení v prípade tragického výbuchu plynu v prešovskej bytovke, pri ktorom zahynulo sedem ľudí a jedna osoba je nezvestná. O ich prepustení definitívne rozhodne krajský súd.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Traja muži zo Spiša sú v base už 90 dní, a tak požiadali o prepustenie. Začalo sa o ňom rozhodovať už v utorok ráno a trvalo to do stredajšieho poludnia. V putách pred sudcu ich predviedli niekoľkokrát, lenže po rozhodnutí súdu nevyzerali nadšene. Advokát obvinených Vladimír Bajtoš totiž oznámil, že okresný súd robotníkov prepustil, ale má to háčik. „Prokurátor podal sťažnosť a tak to nie je právoplatné,“ skonštatoval právnik.. „Následne ho odôvodníme a uvidíme,“ doplnil.Príbuzní stíhaných mužov, ktorí ich prišli podporiť do Prešova, si aj napriek neprávoplatnému verdiktu vydýchli. Bola medzi nimi aj mama Mareka a Ondreja. „ktorí majú silné väzby na rodinu. A ako už teraz môžu ovplyvňovať svedkov?“ pýtala sa ťažko skúšaná Vlastimila (50).

„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov rozhodol o prepustení troch obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecné ohrozenie z väzby na slobodu s tým, že prijal písomný sľub obvinených, keďže naďalej považuje dôvody tzv. kolúznej väzby u všetkých troch obvinených za dané,“ uviedla Ivana Petrufová, hovorkyňa prešovského súdu.

Nad obvinenými bude mať dohľad aj probačný a mediačný úradník. „Sú povinní dostaviť sa k nemu pravidelne raz mesačne. Tiež majú zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu,“ uzavrela hovorkyňa. To, kedy bude rozhodovať krajský súd, aby definitívne prepustenie potvrdil alebo zrušil, zatiaľ nie je známe.