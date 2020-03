Bojovník Páleš sa predstaví na prestížnom turnaji: Zápas roka s Japoncom!

Historický zápas v prestížnej súťaži! Slovenský borec Milan Minči Páleš (28) sa ako druhý Slovák predstaví v K1 World Grand Prix v Saitame. Príprava na turnaj je v plnom prúde, po sústredení v Srbsku zvažuje ešte poslednú fázu prípravy v Holandsku.

Páleš sa predstaví vo vyraďovacom 8-člennom turnaji o pás šampióna prestížnej japonskej K1 už 22. marca. Víťaz postupuje do semifinále. Ako prvý sa proti Pálešovi do klietky postaví Yasuhiro Kido - tamojšia legenda, skúsený a nebezpečný súper!

„Vraj to bude jeho rozlúčka s profesionálnou kariérou. Urobím všetko pre to, aby som vyhral, postúpil do štvorky najlepších a zápas so mnou bol pre Kida jeho posledným,“ povedal nám Milan o súperovi, ktorý budí skutočný rešpekt.

Naopak, pre hviezdu žilinského Diamond Gymu bude zápas jedným z vrcholov sezóny. Šou vo štvrtej najväčšej krytej hale na svete Saitama Super Arena bude sledovaná a vysielaná po celom svete. Pre obavy z koronavírusu v Ázii zatiaľ organizátori program nemenia. „Všetko platí, ako bolo dohodnuté. Už máme pre Milana a tím letenky aj víza,“ prezradil nám manažér Diamond Gymu Róbert Kajánek.