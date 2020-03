Budúci premiér Igor Matovič o koaličných partneroch: Prečo mu je bližší Kollár ako Kiska?

Rozpadne sa mu sen o štvorkoalícii? Hoci tento variant bol pre víťazného lídra Igora Matoviča prioritou, jeho rétorika o tom, koho by v prípade voľby hodil cez palubu, hovorí jasne.

Kľúč k stabilite budúcej vlády vidí šéf OĽaNO v koalícii, ktorá operuje s väčším počtom hlasov. Prečo sú misky váh viac naklonené viac Borisovi Kollárovi ako Andrejovi Kiskovi hodnotí politologička Viera Žúborová.

Sen o štvorkoalícii sa mu začína rúcať ako domček z karát. Igor Matovič už asi tuší, že dať dohromady všetkých partnerov nebude také jednoduché. „Ľudia rozhodli tak, že dali výrazne väčšiu dôveru strane Sme rodina ako strane Andreja Kisku. Keď chceme, aby bola vláda funkčná, teoreticky skôr môže fungovať bez Za ľudí ako bez strany Sme rodina,“ povedal po prevzatí mandátu šéf Obyčajných ľudí o tom, koho by skôr obetoval.

Na povrch vyšli už aj prvé nezhody pri obsadzovaní jednotlivých rezortov. Problémom nie sú len mená niektorých kandidátov, ale aj spôsob kontroly. „Jedna strana hovorí o jednofarebných ministerstvách, aby mala konkrétna politická strana zodpovednosť za celé ministerstvo bez krížovej kontroly,“ vysvetlil Matovič a dodal, že druhí partneri chcú pozerať na prsty svojim kolegom. Jemu osobne vraj bude stačiť, keď vznikne protikorupčná jednotka, ktorá bude mať prístup na akékoľvek ministerstvo.

Sporný poslanec

Vášne medzi Kollárovcami a Kiskovcami rozdúchal aj výrok krajského predsedu Ľuboša Kabáta za hnutie Sme rodina. Ten neudržal svoje emócie a na sociálnej sieti v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka napísal: „Podľa mňa Kiska je ten vrah a objednávateľ.“ Vo voľbách kandidoval z 19. miesta, a hoci pripadlo jeho hnutiu 17 mandátov, pri predpoklade, že niektorí zvolení pôjdu do exekutívy, mal by sa do parlamentu hravo dostať. Kollár povedal, že ho stiahli ako krajského predsedu a za jeho výroky sa ospravedlnil.

To však nie je jediné meno, ktoré strane Za ľudí podľa našich informácií prekáža. Aj preto sa variant trojkoalície bez Andreja Kisku a jeho ľudí javí ako pravdepodobnejšia možnosť. Exprezidentove obavy chce Matovič rozptýliť ešte dnes pred zasadnutím predsedníctva strany Za ľudí, ktoré má odobriť ich zastúpenie vo vláde.