Z úplného dna na samý vrchol: Neskutočná premena Furyho, pred dvoma rokmi by ste ho nespoznali!

Britský boxer Tyson Fury (31), ktorý sa nedávno stal šampiónom WBC v ťažkej váhe bol pred pár rokmi úplne na dne. Na sociálnej sieti sa teraz podelil s fanúšikmi s jeho neskutočnou premenou.

Séria fotografií zachytáva transformáciu Furyho tela, ktorý pred pár rokmi spadol na úplné dno. Ako priznal samotný boxer, po víťazstve nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom v roku 2015 bojoval s prejedaním, nadmerným pitím a čo je najzarážajúcejšie dokonca aj so samovražednými myšlienkami. V najťažšom období života pribral na neuveriteľných 180 kíl. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Neskutočný návrat za posledné dva roky. Ďakujem za podporu," okomentoval Fury fotografie jeho premeny.

Ako uvádza web Daily Mail Fury sa po dvoch rokoch zaviazal, že sa vráti späť do formy a tiež do boxerského ringu. Svoje želanie aj naplnil, keď sa v roku 2018 stretol v súboji s Američanom Deontayom Wilderom. Zápas však skončil remízou a tak všetko nasvedčovalo tomu, že obaja boxeri sa budú chcieť stretnúť ešte raz. Stalo sa tak vo februári tohto roka, keď Fury porazil technickým K.O. svojho súpera a stal sa tak majstrom sveta WBC v ťažkej váhe. Fury sa dostal opäť na samý vrchol, o čom svedčia aj pozvania do Bieleho domu či do Vatikánu.

Úspech jeho premeny vidí najmä v tvrdom tréningovom pláne a stravovacom režime, ktorý mu nastavil odborník na výživu. Svoje temné obdobie sám okomentoval slovami: "Dostal by som infarkt, alebo by som bol mŕtvy. Veď som si ani nedokázal zaviazať šnúrky na topánkach bez toho, aby som sa nezadýchal."