Saudská Arábia pritvrdila pre obavy zo šírenia koronavírusu: Zákaz, ktorý domáci nechceli počuť

Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu pozastavili saudskoarabské orgány celoročnú moslimskú púť do Mekky aj pre "občanov a obyvateľov" tohto kráľovstva.

Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo vnútra, ktorého vyhlásenie priniesla oficiálna tlačová služba SPA a citovala z neho agentúra AFP.

Opatrenie rozšírili na domácich veriacich po tom, ako ešte minulý týždeň pozastavili vydávanie víz pre pútnikov zo zahraničia. Podľa tvítu ministerstva zahraničných vecí sa vzťahuje aj na návštevy Prorokovej mešity v Medine.

Saudská Arábia tiež v súvislosti s koronavírusom minulý týždeň zakázala vstup do Mekky a Mediny občanom šiestich krajín Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC).

Takzvanú malú púť do Mekky, v arabčine nazývanú umra, je možné vykonať počas celého roka. V rámci nej prichádzajú do tohto posvätného mesta každý mesiac tisíce moslimských pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich zároveň navštevujú aj Prorokovu mešitu v Medine. Koronavírus vyvoláva neistotu aj v prípade tzv. veľkej púte do Mekky, známej ako hadždž. Tá sa má tento rok uskutočniť koncom júla.

Saudská Arábia v pondelok potvrdila prvý prípad nakazenia osoby novým koronavírusom na svojom území. Nakazeným je saudskoarabský občan, ktorý sa vrátil z Iránu.