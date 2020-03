Prezident Maduro vyzval ženy, aby mali šesť detí: Odporcovia mu naložili, ostrá kritika

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzval ženy, aby mali pre dobro krajiny šesť detí.

Počas podujatia na podporu národného plánu zdravotnej starostlivosti pre ženy, ktoré vysielala televízia, politik ženám povedal, aby "rodili a rodili". Informuje o tom spravodajský portál BBC.



"Každá žena by mala mať šesť detí pre dobro krajiny," vyhlásil Maduro na podujatí a dodal, že je teraz "týždeň žien", čím odkazoval na Medzinárodný deň žien, ktorý pripadá na 8. marca. Jednej z prítomných žien pritom povedal: "Nech vás Boh žehná za to, že ste dali život šiestim dievčatkám a chlapcom."



Venezuela čelí ekonomickej kríze, ktorá vyústila do nedostatku potravín i liekov. Svetový potravinový program (WFP) koncom februára informoval, že každý tretí Venezuelčan nedokáže zabezpečiť dostatok jedla na uspokojenie základných stravovacích potrieb. Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) bolo v krajine rozmedzí rokov 2013 - 2018 až 13 percent detí podvyživených. Jedna charita zase v roku 2018 informovala, že počas ekonomickej krízy zaznamenala 70-percentný nárast počtu detí opustených v uliciach alebo ponechaných pri vchodoch do verejných budov.



Podporovatelia opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorého viac ako 50 krajín uznáva ako legitímnu hlavu štátu, na Madura zareagovali s kritikou. "Nemocnice nefungujú, vakcín je málo, ženy nemôžu kojiť, pretože sú podvyživené, alebo kupovať dojčenskú výživu, lebo si ju nemôžu dovoliť, a krajina čelí nútenej migrácii v dôsledku humanitárnej núdze. Maduro a celý jeho režim, ktorí toto hovoria, majú psychologickú disociáciu," napísala napríklad na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Manuela Bolivar, ktorá je členkou opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia.