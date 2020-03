Bič na veľké SUV je tu! Nové poplatky majú odstrašiť všetkých záujemcov o tento druh vozidla

Európskym krajinám sa popularita veľkých SUV nepáči, a to najmä kvôli zvýšenému množstvu vypúšťaných emisií.

Napriek prísnejším ekologickým normám a finančnej podpore elektromobility medziročne emisie neklesajú tak, ako by si tvorcovia legislatívy priali. To by sa však čoskoro malo zmeniť. Nové poplatky a dane by mali odstrašiť záujemcov o neekologické SUV. Vo Francúzsku napríklad parlament zvýšil finančnú sankciu až na 20 000 eur pre vozidlá nespĺňajúce emisné štandardy. Toto opatrenie do veľkej miery ovplyvní samotnú cenu vozidla, ktorá sa môže zvýšiť až o niekoľko desiatok percent.

Francúzske ministerstvo financií odhaduje, že nová legislatíva znevýhodňujúca SUV by mohla do štátnej pokladnice priniesť až 50 miliónov eur ročne. Tieto peniaze použijú na podporu výrobcov automobilov pri vývoji a budovaní infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom. Minister taktiež navrhuje, aby reklamy propagujúce SUV modely obsahovali upozornenia týkajúce sa škodlivého vplyvu automobilov na životné prostredie.

V kontraste s novozavedenou daňou zároveň plánuje francúzska vláda znížiť výšku dotácie na elektromobily, ktorá je v súčasnosti na úrovni 6 000 eur. S postupným znižovaním cien elektromobilov budú vlády obmedzovať aj výšku samotných dotácií, ktoré časom pravdepodobne zmiznú úplne. Dotácie na nákup elektrických vozidiel totiž výrazne zaťažujú štátny rozpočet a podľa štatistík vyplatila francúzska vláda občanom v priebehu minulého roka bonusy vo výške 550 miliónov eur. Nemecko takisto zaviedlo podobné stimuly, ktoré podľa odhadov BloombergNEF môžu krajinu stáť do roku 2025 až 2,6 miliardy EUR.