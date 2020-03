Leoš Mareš s manželkou Monikou dva roky po svadbe: Prečo nemáme bábätko

Český moderátor Leoš Mareš (43) a jeho manželka Monika (38) oslávili koncom februára druhé výročie svadby.

V utorok Leoš vyzval svojich priaznivcov na Instagrame, nech mu pošlú otázky pre jeho ženu a on s ňou spraví rozhovor. Stalo sa a známy Čech si doma odmoderoval rozhovor s vlastnou manželkou. Paradoxne, hneď na úvod vytiahol citlivú tému, o ktorej mnoho párov z pochopiteľných príčin rozprávať nechce.

,,Plánuješ so mnou bábätko?“ zaskočil Moniku na úvod otázkou, ktorú mu napísal jeden z priaznivcov, a sám si odpovedal. ,,Tak ja samozrejme odpoveď poznám. Je krásna. Ale bohužiaľ nemôžeme povedať, že by sme už...“ stratil slová. ,,Takže chceme?“ spýtal sa Mareš svojej ženy, ktorá s posmutnelým výrazom odpovedala, že áno.

,,Ja si myslím, že otázka ,Plánujete deti?´... Že sa to moc naplánovať nedá,“ vysvetlila. ,,Radi by sme, ale niekedy musíte mať aj trochu šťastia,“ dodal Leoš. Monika priznala, že myslela, že otázku o dieťati preskočí. ,,Stále sa nás na to pýtajú,“ povedal jej manžel. Je teda zjavné, že sympatický pár po bábätku túži. Problémy s počatím rieši aj Adela Vinczeová, Leošova moderátorská kolegyňa zo SuperStar.