Zosnulý český spevák Vyčítal († 77) a zabávač Novotný: Nenávisť až do smrti!

Jeden z priekopníkov country hudby u našich západných susedov a zakladajúci člen skupiny Greenhorns Jan Vyčítal († 77) zomrel v nedeľu.

Trampovia si s obľubou spievajú jeho pesničky Oranžovej expres, Pivní džíp, Cadillac či Blízko Little Big Hornu. Ako píše Aha!, krátko pred smrťou mu lekári diagnostikovali srdcovú arytmiu a odporučili kardiostimuátor. Pár dní po operácii zomrel. Denník teraz pripomína jeho spor s iným slávnym mužom, zabávačom Petrom Novotným (72). ,,Ani sa nezdravíme. Nechcem mať s Petrom už nikdy nič spoločné,“ povedal pred časom Vyčítal pre Aha! o bývalom kamarátovi.

Problémom mal byť tvrdý vyhadzov Novotného z kapely Zelenáči (tento názov museli Greenhorns používať za čias normalizácie, pozn. red.). ,,Nebol nikdy členom kapely, len uvádzal naše koncerty. A celá kapela sa potom dohodla, že musí zaplatiť pokutu, pretože bez ospravedlnenia neprišiel na koncert v Brne a namiesto toho šiel nakrúcať do Tábora. On ale zaplatiť odmietol a s Michalom Tučným potom od nás odišli,“ tvrdil Vyčítal. Lenže podľa spoločného kamaráta Vyčítala a Tučného, ktorý však nechce byť menovaný, bol dôvod ich nenávisti iný.

,,Novotný Vyčítala nenávidel za inú vec. Petrovi sa raz donieslo, že o ňom v branži roznáša klebety. Potom mal policajtom ukazovať Vyčítalove obrázky a tvrdil, že sú proti režimu,“ opísal pre Aha! (Vyčítal kreslil humorné obrázky pre časopis Dikobraz, pozn. red.). Novotný bol v tom čase v hľadáčiku ŠtB kvôli úteku Oskara Hahna, manažéra skupiny Fešáci, do USA. ,,Vyčítala konfrontoval s tým, že je to sprosté klamstvo a vymyslel si to. On to nepopieral a Petr mu povedal, že ak je chlap, tak sa mu za to ospravední pred tými kamarátmi, ktorým tu historku líčil,“ povedal zdroj Aha!.

Hoci to Vyčítal sľúbil, nikdy to nespravil. Novotný sa snažil minulosť hodiť za hlavu. ,,Na nepríjemné veci zabúdam a nijako sa s Honzom nevyhľadávame,“ komentoval to zabávač, keď Vyčítal ešte žil. Zastal sa ho však jeho syn Pavel, ktorý na spomínané udalosti narážal na Twitteri. ,,Otec tento príbeh nikdy verejne nekomentoval, ale to, že to, čo mi hovoríte, nie je pravda, to nemôžem povedať. Ten tweet som každopádne zmazal. Povedať o niekom, kto práve zomrel, že bol zbabelec, to sa nerobí, aj keby ním bol,“ povedal Pavel Novotný pre Aha! po Vyčítalovej smrti.