Páni, zoznámte sa s najsexi tenistkou: Grandslamy nehrá, ale fanúšikov má dosť

V tenise zatiaľ žiadnu veľkú slávu nezaznamenala, no fanúšikov má viac ako dosť. Najmä, čo sa týka mužskej polovice priaznivcov.

Tí prirovnávajú Susannu Giovanardiovú (20) k herečke Sophie Lorenovej. Susanne je naozaj krásna, čo ocenili aj v súťaži Miss Talianska 2019, na ktorej sa rodáčka z Ríma zúčastnila. Ako však sama vraví, teraz sa chce venovať najmä tenisu.

"Je to jedna z najdôležitejších súčastí môjho života. Nemám rada prehry, chcela by som sa dostať so svetovej stovky a zahrať si grandslam," vraví jedna z najsexi tenistiek sveta, ktorej na sociálnych sieťach neustále rastie počet fanúšikov. A veru, nie je sa čomu čudovať...