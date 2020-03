Braňo Mojsej naspieval pieseň o zlomenom srdci: Komu adresoval slová plné výčitiek a bolesti?

Spevák Braňo Mojsej prichádza s emotívnou novinkou.

,,Spálim všetky tvoje fotky. Spálim každý most, čo nás spájal. Žialim tam, kde som ťa stretával," nôti v piesni. ,,Pretieklo veľa liehu cez moje hrdlo, no moje srdce na teba nezabudlo," spieva nezlomný bojovník s alkoholom vo svojej novej piesni Spálim. Poslucháčovi okamžite príde na um otázka- komu je skladba venovaná?!

,,No predsa fľaške," smeje sa Mojsej. ,,Temnej minulosti, kedy bola u mňa na prvom mieste fľaša alkoholu. Aj fotiek z klasického fotoaparátu mám habadej. Je to bodka za utrpením nazývaným závislosť," uzavrela bývalá hviezda televíznych reality šou. Je to naozaj pieseň o rozlúčke s pohárikom? Alebo tak chcel rocker z východu nadobro uzavrieť obsiahlu kapitolu života s exmanželkou Norou? Obraz si môžete urobiť sami. Pieseň Spálim vám ponúkame v exkluzívnej premiére.