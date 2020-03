Vdovec po smrti manželky začal úplne iný život: Zmenil sa na ženu, to ale nie je všetko!

Po smrti manželky začal žiť úplne iný život.

Američan Joel Stottlemire žil 49 rokov ako muž a až jeho umierajúca manželka ho posmelila, aby začal v živote byť konečne tým, kým sa cíti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V decembri 2017 Minxi Liu podľahla rakovine prsníka a pred tým, ako vydýchla naposledy, svojmu manželovi Joelovi povedala, že život je príliš krátky na to, aby niečo predstieral a podporila ho v tom, aby urobil zásadnú zmenu, po ktorej vždy túžil. Joel vždy chcel byť ženou a po tom, čo ho jeho manželka posmelila, rozhodol sa pre zmenu pohlavia.

Po jej smrti zostal Joel sám s ich päťročným synom Lucasom. "Stratiť moju ženu bolo veľmi ťažké a takisto aj rodičovstvo bolo zložité a aj moja transformácia na ženu," cituje ho denník The Sun. Z Joela sa napokon stala Katie Papilioa. Najprv podstúpila hormonálnu terapiu a neskôr chirurgický zákrok. "Lucas bol po celý ten čas úžasný, bol presne to, čo som potreboval," uviedla teraz už Katie, ktorá si našla aj novú lásku. Jej srdce si získala učiteľka jeho syna. Keď išla do škôlky po Lucasa, stretla sa tam s Beth Davisovou (55). Ihneď si padli do oka a dali sa do reči. Beth takisto prišla o manžela, spolu s Katie mali množstvo spoločných vecí a stali sa veľmi dobrými priateľmi.

Priateľstvo nakoniec prerástlo v lásku, ktorú sa v lete pár chystá spečatiť svadbou. "Našla som samú seba a takisto som našla lásku," uzavrela šťastná žena.