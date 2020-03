Američania majú za sebou volebný superutorok: Najväčší demokratickí favoriti sú Sanders a Biden

Primárkami v Kalifornii skončil tzv. Superutorok, počas ktorého sa uchádzači o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb stretli v 14 amerických štátoch.

Podľa odhadov výsledkov získaných na základe dopytovania voličov u volebných miestností zvíťazí v najľudnatejším štáte USA vermontský senátor Bernie Sanders, ktorý má nakročené k triumfu v celkovo štyroch štátoch. Jeho stranícky rival a bývalý viceprezident Joe Biden podľa zverejnených čiastočných výsledkov ovládne osem štátov, najmä na juhu Spojených štátov. V stredu o tom s odvolaním sa na spoločnosť Edison Research informovala agentúra Reuters. V Maine a v Texase sa zatiaľ nedá víťaz jednoznačne určiť.

Biden podľa čiastočných výsledkov zvíťazí v južanských štátoch Virgínia, Severná Karolína, Alabama, Oklahoma, Tennessee a Arkansas. Prvenstvo si podľa odhadov zaistí aj v Minnesote na stredozápade USA a tiež v Massachusetts, kde mala silnú pozíciu ďalšie uchádzačka o prezidentskú nomináciu, senátorka Elizabeth Warrenová.

Vermontský senátor a samozvaný socialista Sanders podľa očakávania ovládne svoj domovský Vermont a okrem Kalifornie zrejme aj Colorado a Utah.

S napätím sa takisto očakávali výsledky miliardára Bloomberga, pre ktorého bol superutorok prvým volebným testom. Podľa odhadov však Bloomberg zatiaľ dokázal ovládnuť iba súboj na súostroví Americká Samoa, ktoré je nezačleneným územím USA. Podľa agentúry AP dnes vystúpi s prejavom, kde oznámi, či po neuspokojivých výsledkoch zostane v boji o prezidentskú nomináciu.

Primárne voľby o demokratickú nomináciu pre tohtoročné prezidentské voľby v USA sa v utorok konajú v celkom 14 štátoch. Rozdelí sa pri nich 1344 delegátov letného nominačného zjazdu, teda o niečo viac ako tretina ich celkového počtu.

Podľa Reuters je Bidenov úspech v južanských štátoch spôsobený najmä tým, že sa mu podarilo na svoju stranu získať veľkú časť černošských voličov, ktorí tvoria významnú časť demokratického elektorátu. "Sme celkom nažive," vyhlásil Biden ku zverejňovaným dočasných výsledkov počas superutorka. "A nenechajte sa mýliť. Táto kampaň pošle (amerického prezidenta) Donalda Trumpa baliť kufre," dodal.

Sebavedome sa po zverejnení čiastočných výsledkov vyjadroval aj Sanders. "Vyhráme, pretože ľudia chápu, že je to naša kampaň, naše hnutie, ktoré má najväčšie šance poraziť Trumpa," uviedol senátor. "Nemôžete poraziť Trumpa sa rovnako zastaranou politikou." Sanders doteraz bol za favorita na zisk najväčšieho počtu delegátov zo 14 hlasujúcich štátov. Ak by sa mu podarilo vytvoriť si pred rivalmi dostatočný náskok, mohlo by podľa mnohých pozorovateľov hlasovania nominačný súboj definitívne rozhodnúť v jeho prospech.

Kandidatúra Bidena minulý týždeň zaznamenala vzpruhu v podobe jasného víťazstva v primárkach v Južnej Karolíne. Na podporu jeho boja o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb navyše vystúpili niekdajší starosta mesta South Bend Pete Buttigieg, senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová a bývalý texaský kongresman Bete O'Rourke, ktorí z volebného súboja o Biely dom už odstúpili.