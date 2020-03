Chcete si predĺžiť život o dekádu? Vieme, ako na to! 5 krokov k dlhšiemu životu

Dodržiavaním niektorých zásad životného štýlu môžete zvýšiť vaše šance na dosiahnutie vysokého veku. O akých pravidlách je reč?

Dožiť sa vysokého veku bez väčších zdravotných problémov by chcel určite každý. Čo nám však k tomu treba? Začať cvičiť? Upraviť stravu? Alebo si zabezpečiť kvalitnejší spánok?

# Krok 1: NIE cigaretám

Aj keď existujú výnimky, fajčením sa 99,9 % ľudí nikdy nedopracuje k zdravej starobe bez chronických ochorení či ďalších zdravotných komplikácií. Decht z cigariet, ktorý sa usádza v tele, nebude nikdy pracovať vo váš prospech. Naopak, zbavenie sa tohto zlozvyku môže prispieť k lepšej imunite a celkovému zdraviu.

# Krok 2: 30 minút pohybu denne ÚPLNE stačí

Nedostatok času, náročné zamestnanie, ba ani lenivosť by vás nemali zastaviť pred tým, aby ste len 30 minút denne venovali telesnému rozvoju. Svižnejšia prechádzka, domáci aerobik, či posilňovanie vo fitness-centre, čokoľvek sa počíta.

# Krok 3: Spánková 8 hodinová povinnosť

Prečo práve 8 hodín? To je ideálny čas na to, aby telo fungovalo ako hodinky v každom smere. Má dostatok oddychu a času na regeneráciu, o nič ho neukrátite a vďaka tomuto času predchádzate nielen tomu, že sa nevyspíte. Môže to znieť neuveriteľne, ale svojmu telu pomáhate najlepšie ako môžete. Ak sa do postele dostanete pred desiatou hodinou večer a doprajete si kvalitný spánok, môžete si gratulovať. Ste na správnej ceste.

# Krok 4: Výber stravy je nesmierne dôležitý

Aj malé dieťa vie správne odpovedať, ktoré jedlá sú najzdravšie. No aj napriek tomu sa čerstvému ovociu a zelenine akosi vyhýbame. A to na úkor potravín, ktoré majú so zdravou výživou pramálo spoločné. Ranná káva s muffinom v kaviarni, rýchly obed vo fastfoode a večera z mraziaka zohriata v mikrovlnke nebude to pravé orechové.

To, vďaka čomu sa budeme tešiť pevnému zdraviu aj vo vyššom veku, sú najmä potraviny, ktoré nám zabezpečia široké spektrum dôležitých vitamínov a minerálov. Hovoríme o celozrnných potravinách, zelenine, ovocí.

Doplnky stravy

Nie je jednoduché zahrnúť do svojho jedálnička obrovské spektrum dôležitých látok, ktoré naše telá potrebujú. Práve preto existujú kvalitné a certifikované doplnky výživy pre mužov a ženy, po ktorých môžeme siahnuť.

Doplnky stravy pre mužov

Prínosom pre mužské telo môže byť aj zástupca prírodných doplnkov výživy Vitality Complex. Nachádza sa v ňom väčšina zástupcov zo skupiny vitamínov B, Vitamín B6 prispieva k prirodzenej činnosti nervovej sústavy, funkcii imunitného systému, zníženiu miery únavy a vyčerpania. K správnej funkcii imunitného systému prispieva aj vitamín C. Napomáha tvorbe kolagénu, má pozitívny vplyv na kosti, ďasná alebo zuby.

Vitality Complex obsahuje tiež ľahko vstrebateľnú formu vitamínu D, ktorý priaznivo ovplyvňuje metabolizmus vápnika a fosforu, minerály a stopové prvky, ktoré pomôžu tomu, aby vaše telo zostalo fit: vápnik, železo, selén, chróm.

Doplnky stravy pre ženy

Spektrum dôležitých látok, ako sú vitamíny C, A, B, ktoré ženy potrebujú, by malo určite zahŕňať kyselinu listovú (vitamín B9). Pomáha totiž udržiavať imunitu, je dôležitá pre tvorbu červených krviniek a podporuje metabolizmus. Panthenol zase prospieva zdravej pokožke, vlasom a nechtom. Vitamín E je dôležitý antioxidant bojujúci proti voľným radikálom, ktoré prispievajú k rôznym ochoreniam.

# Krok 5: Zbohom, stres

Jednoduché povedať, ťažké dodržať? Stresujúca práca, rodinný život, či rôzne životné okolnosti môžu občas potrápiť každého z nás. Našťastie však existujú spôsoby, ako sa s ním vysporiadať. Stretnúť sa s priateľmi, ísť si pravidelne zabehať alebo zacvičiť, poprípade organizovať rodinné stretnutia môže byť veľkou pomocou.

Odporúčame

Balzamom na podráždené nervy a podporou relaxácie, či spánku, môže byť aj prírodný doplnok Zerex Zenaden. Obsahuje bylinky podporujúce kvalitné zaspávanie a spánok (medovka lekárska, mučenka pleťová, valeriána lekárska), podporuje duševné zdravie vďaka látke L-tryptofán, ktorý je substrátom pre syntézu serotonínu. Obsahuje tiež vitamíny C a B6, ktoré napomáhajú k dobrej nálade a podporujú správnu psychickú činnosť a činnosť nervovej sústavy.

Tieto kroky vás môžu priblížiť k dlhšiemu a plnohodnotnejšiemu životu, v ktorom budete lekárov úspešne obchádzať. A nezaškodí ani čerešnička na torte - všetci sa vás budú pýtať, ako to robíte, že sa tešíte dobrému zdraviu aj napriek pokročilému veku!