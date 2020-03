Olympiáda v roku 2024: Zabudnite na Paríž, súťažiť sa bude aj v poriadnej exotike

Ostrov Tahiti bude dejiskom súťaží v surfovaní na OH 2024 v Paríži. V utorok to potvrdil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Ostrov vo Francúzskej Polynézii delí od Paríža viac než 15.000 kilometrov a časový posun 12 hodín.

Tahiti ako jedno z dejísk OH 2024 vybral organizačný výbor hier. Surferské súťaže by sa mali uskutočniť na pláži blízko osady Teahupoo, ktoré je známa vysokými vlnami. Olympijskú dedinu by tu mali nahradiť dočasné montované domy, ktoré by po skončení súťaží opäť odstránili. Informovala o tom agentúra AP.