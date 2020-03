New York ohlásil druhého pacienta nakazeného koronavírusom, jeho stav je vážny

V New Yorku ohlásili druhého pacienta nakazeného novým koronavírusom. Spojené štáty tak evidujú celkom 100 nakazených a šesť úmrtí.

Prezident Donald Trump v utorok povedal, že jeho administratíva bude spolupracovať s Kongresom s cieľom nájsť zhodu vo veci mimoriadnych financií pre boj s koronavírusom. Prezident očakáva, že zákonodarcovia schvália návrh na 8,5 miliárd dolárov.

Druhý nakazený v New Yorku je päťdesiatročný muž z predmestia, ktorý pracuje na Manhattane. Trpí chronickými dýchacími ťažkosťami a bol hospitalizovaný, povedal guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Pacient podľa neho nenavštívil žiadnu krajinu, kde sa vyskytujú prípady nákazy, ale nedávno bol v Miami. Newyorský starosta Bill de Blasio vo vyhlásení oznámil, že stav chorého muža je vážny.

Všetkých šesť prípadov úmrtia pripadá na západoamerický štát Washington. Predstavitelia amerického zdravotníctva sústreďujú pozornosť na prevenciu a požadujú viac rúšok pre zdravotnícky personál. Zároveň uvádzajú, že zdraví ľudia rúška nosiť nemusia a že najlepšou prevenciou je časté umývanie rúk. Rúška by mali byť určené hlavne zdravotníkom a pacientom. Newyorský mestský dopravný systém zvyšuje sanitárne opatrenia v staniciach, vagónoch a autobusoch. Mesto bude tiež každých 72 hodín dezinfikovať miesta, ktorých sa ľudia často dotýkajú, ako sú automaty na lístky alebo turnikety. Americká vláda oznámila, že do konca týždňa budú k dispozícii testovacie súpravy pre overenie zdravotného stavu milióna ľudí.

Trump v utorok povedal, že administratíva chce spolu s Kongresom zabezpečiť mimoriadnych 8,5 miliardy dolárov na boj s koronavírusom. Šéf frakcie demokratov v Snemovni reprezentantov Steny Hoyer uviedol, že sa písomný návrh pripravuje a že by vďaka tomu mohla americká ekonomika získať osem až deväť miliárd dolárov. Chce presadiť, aby sa o návrhu v snemovni hlasovalo v stredu a aby text mohol byť rýchlo odoslaný k záverečnému schváleniu do Senátu. Americká centrálna banka v utorok kvôli negatívnym dopadom koronavírusu na ekonomiku znížila základnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu do pásma 1,00 až 1,25 percenta. Trump vyzval k ďalšiemu zníženiu úrokovej sadzby a uvoľňovaniu menovej politiky.