Igor Matovič o zákulisí rokovaní: Záujem nie je o tri ministerstvá

V posledných dňoch má plnú hlavu rokovaní o zostavovaní budúcej vlády.

V tomto nabitom čase zavítal do Nového Času, kde nám poskytol rozhovor aj o tom, ako vyzerajú zákulisné dohody potenciálnych koaličných lídrov.

Napísali ste zaujímavý status, že „hovoriť je striebro, mlčať zlato“. Na koho ste tým narážali?

- Hovoril som na každom stretnutí s koaličným partnerom, že nevynášajte von informácie o konkrétnych ľuďoch, nekomentujte sa navzájom a neposielajte si odkazy cez médiá, a dnes sa mi zdá, že trošku niektorí neodolali pokušeniu porozprávať to, čo nebolo treba.

Po tých stretnutiach vidíte to na trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu?

- Mojím cieľom je štvorkoalícia s ústavnou väčšinou, ktorú potrebujeme na to, aby sme dali mafii po krížoch.

Ako vyzerajú tie stretnutia medzi štyrmi očami?

- Čo sa týka rozprávania, tak je to tak jedna k jednej. U Riša Sulíka to bolo v takej rodinnej atmosfére. S Borisom Kollárom to bolo v parlamente a Andrej Kiska ma zavolal do hotela na obed.

S kým sa vám rokovalo najlepšie?

- To by nebolo strategické hovoriť. Nepomohlo by to veci.

Splníte Richardovi Sulíkovi požiadavku na ministerstvo financií?

- Keďže hovoriť je striebro, mlčať zlato, tak sa tým budem riadiť.

Boris Kollár už povedal, že by chcel tri ministerstvá - pre Milana Krajniaka obranu, pre Štefana Holého dopravu a vicepremiéra.

- Žiaden post nie je obsadený. Všetci partneri povedali svoje predstavy a teraz je to na mne, aby som to upratal, lebo niekde sa to križuje - niektoré ministerstvo chcú pomaly traja a o niektoré ministerstvo nikto nemá záujem. Možno sa toho trošku boja. Je to o mne, aby som tie záujmy upratal. Žiaden post nie je nikomu sľúbený. Isté je len to, že keď vláda vznikne, tak Igor z Trnavy bude premiérom.

O ktoré ministerstvá nie je taký záujem?

- Tiež by som to nechcel predbiehať. Postupne by sa to povylučovalo a ne- chcem, aby sa vytvoril imidž, že tá vláda a strany, ktoré to chcú zložiť, nemajú záujem napríklad o zdravotníctvo. Sú tam tri ministerstvá, čo sa čudujem, kde všetci dali ruky preč, a sú to veľmi ťažké rezorty.

Koľko ministerstiev je tých, o ktoré sa bijú najviac?

- Asi tri.

Vyzerá to tak, že predsedom parlamentu bude Boris Kollár. Splníte mu tú požiadavku?

- To je tradícia. Je to parlamentná zvyklosť, že predsedom parlamentu je predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany. Keď si povieme, že dodržiavame tradície, tak má na to nárok.

Andrej Kiska povedal, že chce vládu bez morálne spochybniteľných ľudí. Naráža zrejme na Borisa Kollára, ktorý sa spomína v súvislosti s kontaktami na mafiánov či organizovaním prevozu heroínu v deväťdesiatych rokoch. Toto vám neprekáža?

- Samozrejme, prekáža mi akákoľvek informácia, ktorá by diskreditovala kohokoľvek vo vláde. Boris Kollár by vo vláde nebol. Na druhej strane niektoré informácie boli zverejnené, no chýbajú regulárne dôkazy. No pri momentálnych stranách, ktoré vládnu, tak máme regulárne dôkazy o tom, že nám tu 12 rokov vládne mafia. Kollár má fotky s mafiánmi, no mafia nám tu vládne.

Rátate vo vláde aj s Veronikou Remišovou?

- Ja by som rád, aby Veronika bola súčasťou vlády. Je to na jej rozhodnutí a na tom, či bude spokojná na tom poste, ktorý by mala k dispozícii.

Rozprávali ste sa s prezidentkou o menách, ktoré by jej prekážali?

- Taká kontrolka je aj pani prezidentka, ktorá môže povedať svoje a že tohto človeka nevymenuje, lebo sa jej nepáči. Rozprávali sme sa v tomto duchu, že ju určite nebudeme prekvapovať cez médiá, že zverejníme zoznam. Určite pôjdem za ňou ešte pred tým, ako by sme chceli od nej odpoveď. Myslím si, že tak je to fér.

Po novom hovoríte aj o tom, že zriadite protikorupčnú jednotku, ktorá bude dohliadať na to, aby sa nekradlo na ministerstvách. Kto v nej bude a ako bude pracovať?

- Je tu úmysel, aby tu bola nadrezortná kontrola všetkých ministerstiev, aby sa nestalo to, že napríklad ministerstvo dopravy je naše a nestarajte sa nám do toho a my tu máme biznis. A vy máte svoje, tak sa starajte o to. To tu bolo 30 rokov takáto politika. Ja chcem presadiť to, že budú mať zodpovednosť za to ministerstvo, ale bude nadrezortná protikorupčná jednotka, ktorá bude môcť otvárať akýkoľvek spis či chystané verejné obstarávanie. Týmto chceme minimalizovať takú chúťku, ktorá sa môže objaviť u kohokoľvek, že si chce uliať niečo pre seba. Trochu vytvoriť atmosféru strachu, že toto nie je prostredie, kde sa dá kradnúť.

Budú to nadstranícki odborníci alebo ľudia zložení zo strán?

- Chcel by som, aby to boli ľudia zo strán, ktoré sú súčasťou koalície, ale aby to fungovalo tak, že každý každému pozerá na prsty.