Prvé opatrenie v súvislosti s koronavírusom v slovenskom športe: Na Davis Cup len po zmeraní teploty

Koronavírus mení svet. Ruší spoločenské, kultúrne, ale aj športové podujatia ako na bežiacom páse.

Slovensku sa pliaga zatiaľ zázrakom podľa ofi ciálnych informácií vyhýba, hrozba tu je. Oslovili sme najväčšie športové zväzy s otázkou, ako na pripravené zareagovať ...Po oba hracie dni budú divákom merať telesnú teplotu, ako sa to robí na letiskách.

„Hrať bez divákov, to si radšej ani nepredstavujem. Z toho by som bol veeeľmi smutný. Veď ide o historický súboj, na ktorý sme v Davisovom pohári čakali 27 rokov. Ak však príde také rozhodnutie zhora, od kompetentných, budeme ho musieť rešpektovať,“ spustil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška, ktorý bol pri všetkých daviscupových zápasoch Slovenska doma i vo svete. Federálny duel v najprestížnejšej tímovej súťaži sveta bol vždy jeho snom. V tej ženskej mu to niekoľkokrát vyšlo, no v tej mužskej musel čakať až doteraz. Igor Moška pripustil, že súboj bez divákov by priniesol aj obrovské administratívne komplikácie.

„Určite by sme vrátili všet kým vstupné, aj keď viem, že by to bolo neskutočne veľa roboty. Ale pre našich verných fanúšikov to vždy urobíme. Už dnes sme rozhodnutí, že urobíme aj to, čo môžeme urobiť z vlastnej iniciatívy. Chystáme sa pri vstupe do Národného tenisového centra divákom merať telesnú teplotu tak, ako sa to robí na letiskách,“ dodal I. Moška, ktorý si želá, aby meranie teploty bolo jedinou nepríjemnou spomienkou fanúšikov na daviscupový duel Slovensko - Česko.

Všetko ostatné v Národnom tenisovom centre im prinesie v piatok a sobotu len a len radosť. Slovensko tu už má aj prvé odložené podujatie. Medzinárodné. Stolnotenisové podujatie Slovak Mini Cadet Open v Bratislave sa neuskutoční v termíne 6. - 8. marca 2020.

Ako sa na vývoj okolo pandémie pripravujú športové zväzy?



FUTBAL: SITUÁCIU MONITORUJEME



Michal MERTINYÁK, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov - O možnostiach zrušenia zápasov alebo hrania bez divákov neuvažujeme. Situáciu priebežne a pravidelne monitorujeme s manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ.

VOLEJBAL: POČKÁME SI

Peter BRUNOVSKÝ, riaditeľ súťaží Slovenského zväzu hádzanej - Momentálne žiadne zmeny ani zásahy neplánujeme, ale v prípade, že príde nariadenie z kompetentných miest, budeme ho plne rešpektovať.



HÁDZANÁ: ZMENY NEPLÁNUJEME

Ľubomír STRAŽAY, súťažný riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie - Hlavný hygienik SR, Úrad verejného zdravotníctva, ani iná štátna správna autorita k veci príslušná zatiaľ nevydala rozhodnutie, zákaz a ani len odporúčanie, či nariadenie v zmysle obmedzenia konania športových podujatí či obmedzenia účasti divákov na týchto podujatiach na území Slovenska. Ak takéto nariadenie či zákaz budú vydané, aj Slovenská volejbalová federácia sa im podriadi a urobí potrebné opatrenia.

BASKETBAL: ZRUŠILI SME LETNÝ TURNAJ

Andrej KUFFA, generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie - Slovenská basketbalová asociácia neplánuje zastavovať žiadne zápasy, ani hrať bez divákov, keďže na Slovensku ešte nie je potvrdený žiaden prípad nákazy. Jediné, čo sme kvôli koronavírusu zrušili, bol letný turnaj ženskej a mužskej reprezentácie v Tchaj-Pej.

HOKEJ: VERÍME, ŽE NEPRÍDE K NAJHORŠIEMU

Richard LINTNER, šéf Pro-hokeja, riadiaceho slovenského extraligu - Ak vláda rozhodne o nejakých bezpečnostných opatreniach, tak to budeme rešpektovať. Ale veríme, že k ničomu podobnému nepríde.