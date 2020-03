Má Hapal schovanú vešteckú guľu? Tréner Slovákov uhádol mená všetkých súperov

Slovenská futbalová reprezentácia sa v nasledujúcom ročníku Ligy národov UEFA predstaví v 2. skupine B-divízie spolu s výbermi Česka, Škótska a Izraela. Rozhodol o tom utorkový žreb v holandskom Amsterdame.

"So žrebom je spokojnosť. Okorenilo to Česko, tak to bude taká odveta za predchádzajúce súboje v Lige národov, ktoré sme prehrali. Je to taká čerešnička na torte. Skupine je náročná a ťažká, ale Slovensko má skúsenosť s každým týmto súperom. Nikto mi nebude veriť, ale pred žrebom som trafil v internej tipovačke všetkých našich súperov. Každý súper v tejto súťaže je náročný, no ja verím, že budeme úspešní," povedal tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal priamo z dejiska žrebu podľa videa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).