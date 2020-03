Premiér Dolného Saska vyzýva na prijatie utečencov z Grécka: Sme pripravení!

Nemecká vláda by mala umožniť jednotlivým spolkovým krajinám prijatie utečencov z táborov v Grécku, ktoré čelí v týchto dňoch novému náporu na hranici s Tureckom.

Dolnosaský premiér Stephan Weil sa obrátil v utorok s touto výzvou na spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera, informovala tlačová agentúra DPA. Podľa Weila sú Dolné Sasko a ďalšie štyri spolkové krajiny Nemecka, podobne ako aj niektoré členské štáty EÚ, pripravené prevziať utečencov z preplnených táborov na gréckom ostrove Lesbos, a to obzvlášť deti potrebujúce ochranu. Na takýto krok je však potrebný súhlas na spolkovej úrovni.

"Spolkový minister vnútra Seehofer musí prestať klásť odpor a konečne uvoľniť cestu pre prijatie týchto detí. Prirodzene by mala zmysel koordinovaná akcia na prijatie utečencov, ktorí obzvlášť potrebujú ochranu, medzi rôznymi európskymi krajinami a na to by musela prísť iniciatíva zo strany spolku," povedal Weil s tým, že by malo ísť o "riadené" prijímanie takýchto osôb, ako dlhodobo požaduje príslušný úrad OSN.

Podľa dolnosaského premiéra by sa v prípade požadovaného postupu zabránilo situácii z rokov 2015 a 2016, keď sa prebojovali do Nemecka predovšetkým tí silnejší, teda mladí muži.

Podpredseda frakcie nemeckého vládneho bloku CDU/CSU v Spolkovom sneme Thorsten Frei pohrozil v utorok v súvislosti s náporom migrantov na turecko-gréckej hranici zatvorením hraníc Nemecka. Mohlo by sa tak podľa neho stať prípade, že by sa nepodarilo "účinne ochrániť" vonkajšie hranice EÚ.

Samotný minister vnútra Seehofer zase varoval pred ešte horším scenárom, ako bola kríza z roku 2015, keď prišlo do Nemecka zhruba 890 000 migrantov. "Musíme dať jasne najavo, že naše hranice nie sú otvorené. Musíme dostať túto tému pod kontrolu, lebo inak prekonáme aj rok 2015," povedal Seehofer.

Podľa účastníkov utorkového parlamentného zasadnutia, na ktorých sa odvoláva DPA, kancelárka Angela Merkelová vyjadrila pochvalu Grécku a Bulharsku za to, ako zatiaľ zvládajú ochranu vonkajších hraníc EÚ. Vyzdvihla, že Grécko si počína inak ako v roku 2015.

Za prijatie utečencov sa prihovárajú zástupcovia nemeckých strán Zelených, sociálnych demokratov a Ľavice. Predstaviteľ parlamentnej frakcie konzervatívneho bloku CDU/CSU Michael Grosse-Brömern reagoval na Twitteri odmietavo: "Ak ich prijmeme 5000, vydá sa na cestu ďalších 50 000. Nevyvolávajme žiadne falošné nádeje!"

Podporu pre Grécko a snahu zabrániť viac ako 24 000 utečencom v pokuse o nelegálne prekročenie grécko-tureckej hranice v utorok vyjadrili traja najvyšší lídri EÚ - predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a predseda Európskej rady Charles Michel. Lídrov troch euroinštitúcií na grécko-turecké hranice sprevádzal aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, ktorého krajina aktuálne predsedá v Rade EÚ.

Obavy z možného vzniku novej migračnej krízy v EÚ sa objavili po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan cez víkend vyhlásil, že Ankara už nedokáže zvládnuť nápor migrantov na svojom území a bude preto musieť umožniť časti z nich odísť do Európy.