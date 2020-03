Roztočil sa kolotoč povolebných rokovaní: Prečo sa lídri strán nedokážu dohodnúť?

Na svete sú prvé trenice! Kolotoč volebných rokovaní absolvovali u prezidentky Zuzany Čaputovej všetci lídri budúcej možnej koalície.

Na svetlo sveta už v prvých dňoch po voľbách vyšli prvé trecie plochy. Exprezident Andrej Kiska by išiel radšej do zostavovania vlády bez Borisa Kollára, čo by však znamenalo, že v parlamente by operovali len s krehkou väčšinou. Čo na to víťaz volieb Igor Matovič?

Kollár: Sulík sa mýli

Plný sebavedomia predstúpil pred novinárov šéf Sme rodina napriek tomu, že Andrej Kiska spochybnil morálny a odborný potenciál tejto strany. „Je to jeho vec, to sa musíte spýtať pána Kisku. Je to veľmi komické, keď to hovorí on,“ vrátil úder exprezidentovi Kollár a hneď dodal: „Ja si myslím, že ja ten morálny kredit mám.“ Nitku suchú nenechal ani na lídrovi liberálov Richardovi Sulíkovi, ktorý spochybňoval jeho plány pri výstavbe 25-tisíc nájomných bytov.

„Mýli sa, tak ako sa mýlil pri odvodovom kolečku a eurovale. Funguje to v Rakúsku, len u nás sa hľadá, ako to nejde,“ uviedol Kollár s tým, že pri ich výstavbe nebudú potrebné také pracovné kapacity, ako predpokladá Sulík. „Som ochotný nájsť kompromis, aby sa postavili tie byty. Zavolajme si odborníkov, ako to urobiť.“

Ako jediný z lídrov sa vyjadril aj k svojim nominantom na ministerské posty. Konkrétne mená prediskutoval aj s prezidentkou. „Nie, neboli výhrady k žiadnemu menu, ktoré sme nominovali. Obrana - Milan Krajniak, doprava - Štefan Holý,“ prezradil s tým, že sa im ujde aj post vicepremiéra pre informatizáciu. On sám má záujem o stoličku šéfa parlamentu. „Trváme na tom,“ uzavrel a potvrdil, že na ministerstvo životného prostredia ich človek nezasadne.

Kiska: Vláda bez Borisa Kollára

Ako prvý sa včera u prezidentky Zuzany Čaputovej objavil s kyticou šéf strany Za ľudí Andrej Kiska. Ten po rokovaní oznámil, že je pripravený vstúpiť do vlády, ale očakáva, že jej členovia budú mať silný morálny a odborný kredit. „Bol som presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi,“ povedal s tým, že bude potrebné vydiskutovať si minulosť niektorých kandidátov.

Už na začiatku to podľa neho začalo škrípať aj v komunikácii. „Na jednej strane som počul od Igora Matoviča, že si nebudeme odkazovať veci cez médiá, a potom som počul, že by som mal byť ministrom zdravotníctva alebo sociálnych vecí. Takto by komunikácia prebiehať nemala,“ vysvetlil exprezident, ktorý si to z paláca namieril rovno na obed s Matovičom do luxusnej reštaurácie, kde prišla opäť na pretras Sme rodina.

„Máme spolu ešte dohodnuté stretnutia, na ktorých máme dostať k tomuto odpovede na otázky. Na každého jedného člena vlády musia byť kladené tie najvyššie požiadavky. ,“ uviedol exprezident. Definitíva, či vstúpia do vlády, padne vo štvrtok, keď bude zasadnutie predsedníctva. Ak dostanú požehnanie, členmi rokovacieho tímu budú okrem predsedu Veronika Remišová a Juraj Šeliga.

Sulík: Na 25-tisíc bytov nemáme financie ani kapacitu

Politicky najošľahanejší politik Richard Sulík súhlasí s vládou aj s Borisom Kollárom, aj bez neho. Podporil však Andreja Kisku v tom, že niektorí kandidáti na ministrov môžu byť problémom a treba preveriť ich minulosť. Za nezmyselnú považuje aj podmienku strany Sme rodina na vstup do vlády v súvislosti s výstavbou 25-tisíc bytov. Šéf SaS zopakoval, že podľa neho na to nie je ani kapacita, ani financie. „Nie je to ani za čo postaviť, pokiaľ by sme sa nechceli po uši zadlžiť. S týmto nebudem súhlasiť,“ uviedol.

Potvrdil, že on sám chce ísť do exekutívy. Ak by bol Igor Matovič z OĽaNO premiérom, Sme rodina by si vybrala v osobe Borisa Kollára predsedu parlamentu, SaS by si ako ďalšia strana v poradí vybrala práve post šéfa štátnej kasy. Naopak, žiadnu rezortnú ani parlamentnú stoličku neobsadí Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Ja som mala úprimne záujem o post predsedníčky NR, ale Boris Kollár so svojou stranou Sme rodina si to pravdepodobne bude uplatňovať, takže v prípade štvorkoalície sa posuniem do Bruselu,“ dodala europoslankyňa.

Matovič: Založíme protikorupčnú jednotku

„Verím, že sa dohodneme,“ vyjadril sa po skončení stretnutia s Andrejom Kiskom budúci premiér. Obavy strany Za ľudí z kandidátov Sme rodina sa snažil rozptýliť novým úradom. „Máme nástroje na stráženie čistoty. To je napríklad protikorupčná jednotka. Aby to bola vláda s nulovou mierou korupcie. Bič na samých seba,“ uviedol a dodal, že ľudia z tejto jednotky budú mať možnosť vstúpiť do akéhokoľvek ministerstva. „Zo strany Borisa Kollára nemám obavy. Ak to teraz pokazíme, extrém tu bude mať dva- až trikrát väčšiu podporu,“ povedal na margo pochybností o morálnom kredite šéfa strany Sme rodina.

Inak vraj majú s Kiskom 90 % zhodu už dnes. Matovič verí, že „prepašuje“ do vládneho programu aj jedenásť otázok z predvolebnej ankety OĽaNO. S Kiskom o tom nehovoril, ale so Sulíkom a s Kollárom už áno. Otvorenou otázkou zatiaľ zostáva, či a za akých podmienok bude Igor Matovič využívať služby ochranky, pokiaľ zasadne do kresla premiéra. „Priznám sa, že som si myslel, že ak mi ju pridelia, už sa jej nezbavím,“ objasnil. „A neviem si predstaviť, že na dovolenke s rodinou budem mať stále niekoho za zadkom. Zo všetkého najviac si cením svoju slobodu,“ dodal.