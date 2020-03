V Senici plánujú originálny projekt, ľudia sú proti, investor čaká na schválenie: V konskom krematóriu spopolníme aj tigra

Prvé krematórium pre kone na Slovensku! Spoločnosť zo Senice ho chce umiestniť v areáli bývalých kasární, kde je teraz podnikateľská zóna.

Nebude to také jednoduché. Proti krematóriu už Seničania a ľudia z okolitých obcí spisujú petíciu. Na Slovensku máme 6 zvieracích krematórií. Najbližšie pre kone je v Grazi a v Prahe. Investor zámeru Šimon Pajpach tvrdí, že základom krematória majú byť spaľovacia pec, mraziace zariadenie a priestory na dôstojnú poslednú rozlúčku so zvieraťom.

Priebeh kremácie bude monitorovaný kamerovým systémom. Do budúcnosti investor plánuje aj online prenos z poslednej rozlúčky. „Chceme, aby aj veľké zvieratá mali dôstojnú rozlúčku. Budeme to robiť pre kone, ale nie je vylúčené, že spopolníme aj tigra,“ prezradil Pajpach. Majiteľ zámeru momentálne čaká na schválenie. Je pripravený aj na to, že verejnosť nemusí konské krematórium prijať s nadšením. „Bude to zrejme len o tom, že ľudia nemajú dostatočné informácie,“ myslí si Pajpach.

Ľudia spisujú petíciu

Seničania a ľudia z okolitých dedín začali spisovať petíciu proti výstavbe. Prekáža im, že krematórium je len pár metrov od obytných domov, penziónu a reštaurácie. Ľudia v petícii píšu, že majú obavy z toho, že exhaláty budú prekračovať povolené normy a môžu človeku spôsobiť zdravotné problémy. „Z dlhodobého pohľadu na vývoj s umiestnením zvieracieho krematória v navrhovanej lokalite nesúhlasíme,“ informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková s tým, že budú uvažovať o ďalších postupoch.

Trikrát za mesiac

Na začiatku činnosti majiteľ predpokladá kremáciu koňa najviac trikrát za mesiac. Medzitým by mohla byť spaľovacia pec využívaná na spopolnenie iných spoločenských zvierat. Keďže v okolí sú podnikateľské prevádzky, navrhuje spaľovanie vykonávať až po pracovnom čase, po 16.00 hod. Spaľovanie jedného koňa v naftovej peci môže trvať od 6 do 12 hodín. Cena kremácie sa v Česku pohybuje približne od 500 až do takmer 3-tisíc €, záleží to od hmotnosti zvieraťa. K dispozícii ponúkajú aj doplnkové príplatkové služby.

Odhadované ceny kremácie