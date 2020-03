V Bratislave rozbehli milý projekt: Napínavé rozprávky v škôlkach čítajú babičky

Venujú im to najcennejšie - čas! Škôlky v hlavnom meste privítali projekt Čítankovo, pretože deťom spríjemňujú pobyt v zariadení zaujímavé rozprávky od babičiek.

Dôchodkyne čítajú najmenším tradičné diela a odmenou im sú len úprimný detský smiech a dobrý pocit zo spoločnosti škôlkarov. S knihou sa pred drobcov neposadia na dlhé hodiny, čítajú im len niekoľko desiatok minút. Láskavé srdcia starých mám, príjemný hlas a rozvážny pohľad s pekným úsmevom. Deti v škôlkach pohľadom doslova hypnotizujú ústa babičky, ktorá sa pred ne usadila, roztvorila knihu a pomaly začala čítať dobrodružné príbehy, poučné bájky či tradičné diela slovenskej literatúry.

„Máme zverejnené konkrétne škôlky, ktoré majú o projekt záujem, a tie si stanovia dátum a čas, kedy bude daná seniorka čítať,“ ozrejmila hlavná koordinátorka projektu Stanislava Mináriková, podľa ktorej každá babička -dobrovoľníčka absolvuje pred prvým čítaním krátky pohovor. Potom si už len zistí, kam pôjde čítať. Keď sa posadí pred detičky, triedou prenikne atmosféra, akoby sme sa stali súčasťou deja danej knihy.

„Hlavnou myšlienkou je vytvorenie vzťahu medzi dieťaťom a seniorom prostredníctvom čítania kníh,“ povedala Mináriková, podľa ktorej má projekt pozitívny ohlas a funguje už v štyroch mestských častiach a o dobrovoľníčky nemajú núdzu.

Čítanie prebieha týždenne a trvá približne 20 minút, keďže sa deti v predškolskom veku ešte nedokážu dlho koncentrovať. Nový Čas sa zúčastnil na popoludňajšom čítaní v materskej škole v Karlovej Vsi, kde čítala Kristína Cuenoud. Po príchode do triedy sa s deťmi milo zvítala a usadila ich do polkruhu, aby s nimi mohla udržiavať očný kontakt. Deti pozorne počúvali a občas sa aj zapojili, pretože Kristína niektoré pasáže prerušila a dávala podnetné otázky, aby udržala ich pozornosť.

„Už dlhší čas som uvažovala nad dobrovoľníckym projektom, pretože mám veľa voľného času. Teší ma, že sa môžem na projekte zúčastňovať už pol roka. Kontakt s detičkami je úžasný. Sú milé, nevinné a je to pre mňa zábava,“ povedala s úsmevom Kristína, podľa ktorej to prináša osoh aj deťom. „Detičkám určite dobre padne, ak sa deje niečo iné, na čo sú počas dňa zvyknuté,“ uzavrela Kristína s tým, že do škôlok plánuje chodiť tak dlho, ako to bude možné.

Podmienky pre seniorky

- na základe zverejnených informácií si vyberú uchádzačky škôlku

- absolvujú krátky pohovor

- podmienkou je vek minimálne 60 rokov

- zmluva minimálne na pol roka

- návšteva škôlky raz týždenne v trvaní približne 20 minút