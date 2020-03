Súdy rozhodovali o piatich obvinených chlapoch z Mukačevskej: Robotníci zostávajú vo väzbe, bagrista a stavbyvedúci na slobode

Môže sa niečo ešte zmeniť? Na dvoch prešovských súdoch bolo počas utorka rušno.

Rozhodovali tam o osude obvinených v prípade výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici z decembra minulého roka. Pri tragédii, ktorá otriasla Slovenskom, zomreli siedmi ľudia a jedna osoba je dodnes nezvestná. Obvinení boli spočiatku len traja živnostníci, k nim pred pár dňami pribudli bagrista Martin a stavbyvedúci Milan. No kým Marek (31), Ján (31) a Ondrej (28) vo väzbe sedia už niekoľko mesiacov, zvyšní dvaja muži sú na slobode.

Okresný súd sa včera dopoludnia zaoberal tromi robotníkmi, ktorí mali preraziť plynové potrubie, k čomu sa aj priznali. Pôvodne boli Marek (31) a Ondrej (28) z Kojšova (okr. Gelnica), ako aj Ján (31) z Gelnice obvinení zo všeobecného ohrozenia ľahším paragrafom a v prípade dokázania viny im hrozilo maximálne 10 rokov za mrežami. Pred viac ako týždňom však prokurátor rozhodol, že ich budú stíhať za úmyselný čin, za čo je možné v prípade dokázania viny udeliť až doživotie.

Chlapi sedia vo vyšetrovacej väzbe už od decembra a včera sa malo rozhodnúť, či ich prepustia, alebo v nej zostanú. Budú si však ešte musieť počkať. „Rozhodnutie sudcu bude známe až v stredu. Výrok bol odložený, pretože sudca chce počkať na rozhodnutie krajského súdu v prípade ďalších dvoch obvinených,“ povedal advokát robotníkov Vladimír Bajtoš. Troch chlapov prišlo na súd podporiť aj množstvo rodinných príslušníkov vrátane rodičov.

K robotníkom pribudli vo februári ďalší dvaja obvinení chlapi - bagrista Martin a stavbyvedúci Milan. Sudca ich minulý týždeň do vyšetrovacej väzby neposlal, rozhodnutie ale nebolo právoplatné a prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej včera rozhodoval krajský súd. A jeho verdikt znie, že zostávajú na slobode. „Neznamená to však, že ich trestné stíhanie je neodôvodnené. Zároveň je na počudovanie, že nie sú stíhané aj ďalšie osoby, ale to asi bude vec taktiky vyšetrovania,” uzavrela predsedníčka senátu. Stavbyvedúci vyhlásil: „Som nevinný.” Bagrista sa k obvineniu nevyjadril.