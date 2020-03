Misska Sándorová a bývalý hokejista Bartek: Súdne ťahanice pre alimenty

Miss Slovensko 2004 Mária Sándorová (35) a bývalý hokejista Martin Bartek (39) sa rozviedli ešte v roku 2017.

Ich problémy sa však kopili oveľa skôr a súdne ťahanice sa neskončili ani po rokoch. Krásna brunetka celkom otvorene hovorila o šokujúcich detailoch z ich vzťahu, ktorý sa kamarátskym ani po rozvode rozhodne nazvať nedá. Najväčšou témou sú, samozrejme, ich deti Mariah (13) a Maxim (10). Nový Čas pozná výšku alimentov, ktorú mal súd znížiť na žiadosť známeho športovca. Budete prekvapení!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sándorová si, čo sa týka vzťahu s hokejistom a otcom jej detí Bartekom, servítku pred ústa rozhodne nedáva. Misska sa rozhovorila nielen o alimentoch, ale aj o svároch medzi ňou a exmanželom, po ktorých len sťažka hľadajú spoločnú reč. „Žiadal o zníženie alimentov, pretože podľa jeho slov nemá príjem a má problém zaradiť sa po hokejovej kariére do bežného spoločenského a pracovného života,“ cituje misska Bartekove slová na sociálnej sieti, ktorý mal podľa nej poberať 2 400 až 2 889 eur dva roky v Nemecku za maródku, pričom zároveň v Česku hrá hokej a darí sa mu.

„Teraz sa hodil na úrad práce, ktorý mu dáva 1 240 eur opäť v Nemecku,“ prezradila Mária. Tŕňom v jej oku sú aj nehnuteľnosti, ktoré mu patrili. „Jeho majetky - tri byty na Slovensku a jeden v Prahe - mu stráži jeho príbuzná pod svojím menom. Dokonca dal na mňa exekúciu za trovy za právnika, o ktorých som nevedela. Pritom vedia moju adresu, môj mail aj telefonický kontakt.“

Vyhral na súde

Celé súdne ťahanice missku podľa vlastných slov mrzia. „Nie je to príjemné ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Každá strana si chce dokázať to svoje. Akurát pán Bartek nechápe, že ja to nerobím pre seba, ale pre naše spoločné deti,“ vysvetlila nám Sándorová s tým, že Bartekovi súd nakoniec vyhovel a znížil alimenty o 80 percent. Podľa informácií Nového Času by mal platiť na dcéru 190 eur a na syna 140 - 160 eur.

„To, že deti vidí raz za mesiac na pár hodín alebo jednu noc s prespaním, to už ani tak neriešim, aj tak zakaždým, keď prídu od neho, sú rozhodené a radšej som, keď ich ani nemá záujem vidieť,“ napísala na sociálnej sieti Mária, no Novému Času priznala, že na druhej strane by bola rada, keby boli deti s otcom viac.

„Stojím si za svojím. Ja som pánovi Bartekovi nič neurobila. Nebola som to ja, kto opustil rodinu. Je to otec mojich detí. Stále som sa snažila k nemu správať korektne a podporujem vzťah detí k otcovi. Bola by som rada, keby si ich bral častejšie a venoval sa im. Keby deti videli väčší záujem a podporu zo strany otca,“ hovorí Sándorová, ktorá má odkaz pre ľudí s podobným problémom.

„Ženy alebo muži, ktorí sa boja ozvať, nech sa neboja. Čo môžeme viac stratiť.“ Nový Čas sa snažil spojiť telefonicky aj s Bartekom, no mobil mal do uzávierky vypnutý.