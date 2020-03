Nepoučiteľný Moscon: Na belgickej klasike ho vytočil súperov bicykel

Na krku má ďalší škandál. Taliansky cyklista Gianni Moscon (25) z tímu INEOS dal o sebe opäť vedieť. Tentoraz na pretekoch belgickej klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne.

Talian sa zaplietol do hromadného pádu počas pretekov. Jeho bicykel sa pritom dostal do bicykla iného súpera a jazdec INEOS-u ho nemohol rýchlo vytiahnuť a nevedel tak čo najskôr pokračovať v pretekoch. To ho poriadne nahnevalo a od zlosti hodil jeden z bicyklov do svojho súpera, ktorý sa zdvíhal po páde zo zeme. Incident si všimla jury, ktorá Moscona vylúčila z pretekov.

Talian je známy svojimi škandálmi. Pred troma rokmi úmyselne spôsobil pád Sebastiena Reichenbacha, potom slovne urážal cyklistu tmavej pleti. Počas Tour de France zasiahol do tváre Francúza Gesberta, za čo ho jury vylúčila z pretekov. Aj preto má medzi pretekármi prezývku "zlý muž pelotónu."