Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má záujem byť súčasťou vlády a je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu.

Po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to v utorok vyhlásil líder SaS Richard Sulík s tým, že nechcú ďalšie komplikácie pre vznik vlády a súhlasia s rozdelením rezortov, a to osem pre OĽaNO, tri pre Sme rodina, dva pre SaS a dva pre Za ľudí. Ak sa líder Sme rodina Boris Kollár bude chcieť stať predsedom Národnej rady SR, SaS to bude rešpektovať.

